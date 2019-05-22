Политика
Ляшко назвал Зеленского авантюристом и сравнил с ЯнуковичемИА Новороссия 00:48
"Зеленский делает как Янукович, который в 2010 году после выборов через продажных судей КС изменил Конституцию", - написал он. Ляшко также предупредил, что, по его мнению, Украина оказалась в одном шаге от "реванша регионалов", но его команда готова к досрочным выборам и пойдет на них.
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Ляшко анонсировал сбор подписей против «неконституционного» указа о роспуске Рады
Московский Комсомолец01:44
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