Ляшко назвал Зеленского авантюристом и сравнил с ЯнуковичемИА Новороссия 00:48

"Зеленский делает как Янукович, который в 2010 году после выборов через продажных судей КС изменил Конституцию", - написал он. Ляшко также предупредил, что, по его мнению, Украина оказалась в одном шаге от "реванша регионалов", но его команда готова к досрочным выборам и пойдет на них.

Ляшко назвал Зеленского авантюристом и сравнил с Януковичем

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