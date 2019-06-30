Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфиреГазета.Ru 01:04
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала "НАШ". Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, ссора началась после того, как Ляшко пожаловался на проблемы семей, у которых есть больные дети.
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с чего всё началось
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Украины Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».Телеканал 360°вчера в 22:56
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