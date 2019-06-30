Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфиреГазета.Ru 01:04

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала "НАШ". Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, ссора началась после того, как Ляшко пожаловался на проблемы семей, у которых есть больные дети.
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с чего всё началось
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил
 перепалку с депутатом Верховной рады Украины Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
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Украинский юрист, политический деятель, журналист и редактор. Народный депутат Украины, лидер Радикальной партии Олега Ляшко, кандидат в президенты Украины на выборах 2014 и 2019 годов.
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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