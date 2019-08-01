Политика

Ляшко и Кличко защитят Украину от «зеленой чумы»Вести.Ru 06:37

В своем видеообращении, размещенном в "Фейсбуке", Ляшко сообщает, что предложил ему объединиться для того, "чтобы остановить наступление зеленой чумы на самоуправление Киева и захват Украины".
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