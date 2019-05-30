Политика
Ляшко: Из-за правительства Гройсмана мы сидим в экономической ямеУкраина.ру 07:08
Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко с трибуны Верховной Рады во время рассмотрения вопроса об отставке правительства рассказал об экономических приоритетах своей политсилы Если Гройсман хочет уйти в отставку, мы поддержим его решение.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:43, Ашберн
Политика
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Здоровье
В России расширят перечень продуктов с маркировкой «Светофор»
Роспотребнадзор предложил расширить перечень продуктов питания с цветовой маркировкой «Светофор», сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено в 05:29
Общество
Фонтан в Калининграде забил струями зеленого антифриза
В ближайшее время вода будет слита, и фонтан заработает в прежнем режиме.
Обновлено в 04:50
Общество
Далай-лама раскрыл секрет счастья
Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама рассказал, с чем связано ощущение счастья.
Обновлено в 04:42
Авто
Jaguar объявил цены на обновленный седан Jaguar XE для России
Российские дилеры Jaguar начали прием заказов на обновленный седан XE.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева отчаялась выйти замуж
Участница Comedy Woman 10 июля отметил 35-летие и этот юбилей навевает на неё грустные мысли, поскольку она всё ещё не вышла замуж и в этом году этого уже не произойдёт, уверена артистка.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Транспорт
Билеты в плацкарт подорожали в два раза
Общероссийское объединение пассажиров сообщило, что билеты в плацкартные вагоны с отправлением в июне-июле 2019 года подорожали на 65-100%.
Обновлено в 03:04
Здоровье
Врачи рассказали об опасности утреннего кофе
Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна
Обновлено в 06:31
Происшествия
Столкновение прогулочных катеров в Будапеште попало на видео
В Сети появилось видео аварии с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 04:53
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном дожде с грозой и градом
Обновлено в 08:59
Политика
Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках
Министерство обороны США внёсло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:30
Экономика
ЦБ поддержал увеличение суммы страхования вкладов до 10 млн рублей
Сегодня сумма застрахованных вкладов достигает 1,4 млн рублей — такая норма касается всех средств граждан.
Обновлено в 08:54
Политика
Рада отказалась согласовать отставку премьера Гройсмана
Если бы Рада проголосовала за отставку Гройсмана, то до момента формирования коалиции после выборов в парламент правительство работало бы как исполняющее обязанности.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей
По данным следствия, офицеры СКР сговорились с адвокатом, чтобы получить вознаграждение от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Шпагат Анастасии Волочковой вошел в Книгу рекордов России
Балерина Анастасия Волочкова попала в Книгу рекордов России благодаря своему шпагату, о чем сама рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram.
Обновлено в 03:48
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Экономика
Власти Китая приостановили закупки сои в США
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, государственные китайские компании, занимающиеся закупками сои, не получают новых заказов на её приобретение в США и не ожидают, что ситуация изменится в ближайшее время из-за торговых противоречий двух стран.
Обновлено в 07:29
Политика
В Кремле обеспокоены сообщениями о снижении доходов россиян
Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле пристально следят за ситуацией с общим падением доходов россиян.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
США обвинили Россию в нарушении моратория на ядерные испытания
Глава военной разведки Пентагона генерал Роберт Эшли-младший объявил, что Россия нарушает мораторий на ядерные испытания.
Обновлено вчера в 11:00
Футбол
Сергей Семак: «Что касается разговора про чемпионов по игре, то мы все показали в Краснодаре»
Поход на радио действительно стал апогеем: 2 часа беготни и переключений с одного формата на другой, с серьезного на шуточный, плюс Детское радио подразумевало отдельную интонацию.
Обновлено в 04:45
Игры
Вышел дебютный трейлер ремастера Ghostbusters: The Video Game
Слухи о существовании ремастера классической Ghostbusters: The Video Game наконец-то подтвердились: Sony официально анонсировала игру, опубликовав дебютный трейлер Ghostbusters: The Video Game Remastered.
Обновлено в 08:06
Авто
FinAuto – 2019: как «байбэк» помогает продавать автомобили?
Примерно с середины 2000-х на рынке банковских продуктов для автомобилей, помимо уже привычных кредитных программ, появилась и такая услуга как кредит на автомобиль с обратным выкупом, или «байбэк» (buy back – «обратная покупка»).
Обновлено в 08:43
Футбол
Полузащитник «Тамбова» близок к переходу в «Балтику»
Обновлено в 09:32
Политика
Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Происшествия
Появилось видео унесенного ветром батута с детьми в Улан-Удэ
В Сети появилась запись камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент уноса порывом ветра надувного батута с детьми в Улан-Удэ.
Обновлено в 08:09
Здоровье
ВЦИОМ: больше половины россиян следят за своим питанием
По итогам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения выяснилось, что большая часть граждан России старается следить за своим питанием.
Обновлено в 08:28