Футбол

Ляпорт продлил контракт с «Манчестер Сити»Soccer.ru 13:34

Защитник Эмерик Ляпорт продлил контракт с «Манчестер Сити». Новое соглашение 24-летнего француза с клубом рассчитано до 2025 года.
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Футболист Ляпорт продлил контракт с «Манчестер Сити»

ТАСС14:59

Лапорт продлил контракт с «Ман Сити» до 2025 года

Sports.ru13:55

Эмерик Ляпорт: «„Манчестер Сити“ - лучший клуб для реализации моих амбиций»

Спорт-Экспресс15:27

Лапорт продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2025 года

Чемпионат13:41

Лапорт продлил контракт c «Манчестер Сити» до 2025 года

РИА Новости13:36

«Манчестер Сити» продлил контракт с Ляпортом

Sport24.ru13:21

Лапорт заключил новый договор с «Манчестер Сити»

Матч ТВ14:44
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 15:51, Ашберн
Политика

Кличко оговорился и заявил о росте смертности в больницах Киева

Мэр Киева Виталий Кличко оговорился в эфире телеканала NewsOne, рассказывая о показателях смертности в больницах города.
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Индейцы взяли в плен генерала нацгвардии Венесуэлы

Обновлено в 14:46
Экономика

Илон Маск взял ипотеку на 61 млн долларов

Американский предприниматель Илон Маск взял в банке сразу пять ипотечных кредитов на 30 лет на общую сумму 61 млн долларов.
Обновлено в 15:40
Политика

С новых банкнот и монет в Казахстане уберут надписи на русском языке

Новый дизайн банкнот и монет национальной валюты Казахстана предполагает размещение надписей только на казахском языке.
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Медведева обыграла Туктамышеву в финале Кубка России

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Армия и оружие

В Стокгольме оценили перехват шведского самолета российским Су-27

Обновлено в 14:00
Происшествия

На северо-востоке Москвы задымилась крыша трамвая

Обновлено в 14:31
Политика

Претендентки на Евровидение от Украины ответили на вопрос о Крыме

Финалистки украинского конкурса по отбору представителя на Евровидение 2019 года Анна и Мария Опанасюк, являющиеся уроженками Крыма, ответили на вопрос о принадлежности полуострова.
Обновлено в 12:12
Хоккей

Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ

Стали известны все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Экономика

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%

Министерство труда и социальной защиты России предложило проиндексировать социальные пенсии на 2%, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:50
Политика

Президент Судана объявил о введении режима ЧП в стране

Президент Судана Омар аль-Башир в эфире национального телевидения объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения на один год.
Обновлено в 15:24
Происшествия

В центре Саратова обрушилась стена жилого дома

Кирпичная кладка жилого дома, построенного в XIX веке, частично обрушилась в пятницу в центре Саратова, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.
Обновлено в 14:01
Общество

Россиянам запретят держать дома пауков

В Министерстве природы предложили ввести запрет на домашнее содержание ядовитых пауков, опасных насекомых и змей.
Обновлено в 13:24
Происшествия

В Новосибирске арестовали кардиохирурга, который встречался с Путиным

По данным источников Дождя, в послании Федеральному собранию Путин не стал упоминать о конкурсе «Лидеры России» из-за задержания Покушалова.
Обновлено в 04:45
Спорт

Российский лыжник наказан за перчатку с именем Путина

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) вынесла предупреждение российскому двоеборцу Виталию Иванову за демонстрацию перчатки, на котором было написано имя президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 13:22
Экономика

Bloomberg узнал о неудачной попытке «Ростелекома» купить «ВымпелКом»

Телекоммуникационный холдинг Veon, владеющий 100% акций компании «ВымпелКом», в прошлом году вел переговоры о продаже этого актива с «Ростелекомом».
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Хоккей

«Оттава» обменяла Мэтта Дюшейна в «Коламбус»

«Оттава Сенаторз» обменяла нападающего Мэтта Дюшейна в «Коламбус Блю Джекетс», сообщает известный североамериканский обозреватель Даррен Дрегер.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Суд арестовал оставившую ребенка в лесу женщину

Обновлено в 08:33
Происшествия

Двух генералов внутренних войск отправили в колонию за взятки

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Южного военного округа «Интерфаксу», суд назначил наказание Леониду Кривоносу в виде 9,5 лет колонии строгого режима, Андрею Головацкому — 8,5 лет колонии строгого режима, а Вадиму Зуеву — 7,5 лет колонии строгого режима.
Обновлено в 10:46
Происшествия

На Сейшелах суд закрыл дело об изнасиловании российской журналистки

22 февраля суд на Сейшельских островах закрыл дело о жестоком изнасиловании россиянки Анны Карабаш в пятизвездочном отеле, рассказала РИА Новости сама Анна Карабаш.
Обновлено в 10:29
Спорт

Медведева признала, что слабее Туктамышевой

Российская фигуристка Евгения Медведева, отвечая на критику со стороны болельщиков, признала, что соотечественница Елизавета Туктамышева сильнее ее на данный момент.
Обновлено в 13:43
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

В Златоусте девочка чуть не задохнулась на прогулке в детсаду

В распоряжении следствия оказалась видеозапись, на которой видно, как маленькая девочка, сорвавшись со шведской стенки, повисает на капюшоне куртки и, не сумев освободиться, теряет сознание, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие

Звание генерала армии присвоено в России впервые за четыре года

Обновлено в 07:48
Политика

Президент России подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Указ о призыве запасников на военные сборы подписал вчера ночью президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия

Трехлетняя девочка осталась одна дома на неделю и умерла

Обновлено в 08:29
Энергетика

«Роснефть» раскрыла судьбу контракта на поставку 48 млн т в Китай

«Роснефть» раскрыла судьбу контракта на поставку 48 млн т, который заключала с китайской CEFC в 2017 г. (изначально в документе стороны договаривались о поставках 50 млн т). Права на покупку российской нефти перешли сингапурской CEFC Shanghai International Group, следует из сообщения российской компании.
Обновлено в 10:09
Политика

Путин заявил об отсутствии аналогов российского новейшего оружия

У российского вооружения нет аналогов в мире, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Большом Кремлевском дворце перед концертом в честь Дня защитника Отечества, говорится в сообщении Кремля.
Обновлено в 12:35
Футбол

«Зенит» встретится в Лиге Европы с «Вильярреалом»

"Зенит" и "Краснодар" узнали своих соперников по 1/8 финала Лиги Европы.
Обновлено в 12:02
Происшествия

Владельца победителя Супербоула обвиняют в причастности к проституции

Владельца победителя Супербоула "Нью-Ингленд Пэтриотс" Роберта Крафта обвиняют под делу о проституции, сообщает NBC.
Обновлено в 13:10
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Эмерик Ляпорт
Французский футболист
Французский футболист, защитник клуба «Манчестер Сити» и молодёжной сборной Франции.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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