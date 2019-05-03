Футбол

Ляказетт признан лучшим игроком недели в Лиге ЕвропыРИА Новости 09:57

Арсенал — Валенсия
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Полуфинал, вчера
Стадион «Эмирейтс»
11′
Муктар Диакаби
Александр Ляказетт
18′
Александр Ляказетт
26′
31′
Муктар Диакаби
Маттео Гендузи
Лукас Торрейра
58′
70′
Даниэль Парехо
71′
Гонсалу Гедеш
Кевин Гамейро
71′
Карлос Солер
Даниэль Васс
Месут Озил
Генрих Мхитарян
75′
Лоран Косельни
Начо Монреаль
82′
89′
Родриго Морено
Санти Мина
Пьер-Эмерик Обамеянг
90′
Нападающий лондонского "Арсенала" Александр Ляказетт признан лучшим футболистом по итогам первых полуфинальных матчей Лиги Европы, прошедших в четверг, сообщается в микроблоге турнира в Twitter. "Арсенал" в Лондоне обыграл испанскую "Валенсию" со счетом 3:1. Ляказетт отметился двумя голами.
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