Ляказетт признан лучшим игроком недели в Лиге ЕвропыРИА Новости 09:57

Нападающий лондонского "Арсенала" Александр Ляказетт признан лучшим футболистом по итогам первых полуфинальных матчей Лиги Европы, прошедших в четверг, сообщается в микроблоге турнира в Twitter. "Арсенал" в Лондоне обыграл испанскую "Валенсию" со счетом 3:1. Ляказетт отметился двумя голами.

Экономика Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.

Происшествия На окраине Орска горят жилые дома и надворные постройки Сегодня в 17:00 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании дома и надворных построек на окраине Орска.

Авто Олимпийская чемпионка продала подаренный ей в Кремле BMW Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала автомобиль BMW, который ей подарили в Кремле за победу на главных спортивных соревнованиях планеты.

Происшествия Певицу МакSим перевезли в московскую клинику Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, была перевезена на частном самолете в московскую клинику, ее самочувствие улучшается.

Футбол Вратарь покинет «Витесс» из-за конфликта со Слуцким Голкипер нидерландского "Витесса" Эдуардо покинет клуб после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, передает AD.nl.

Политика Полторак назвал способ отказа РФ от паспортизации Донбасса 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Политика Посол США в Германии напомнил о санкциях из-за «Северного потока-2» Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus намекнул на санкции, которые Вашингтон может ввести в отношении немецких компаний, принимающих участие в проекте газопровода «Северный поток-2».

Футбол «Рубин» обыграл «Оренбург» в РПЛ В рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский "Рубин" дома победил "Оренбург", передает "Советский спорт".

Кино Режиссёр фильма про Соника пообещал исправить дизайн персонажа Настолько, что поклонники Соника сами начали перерисовывать героя: После многочисленных жалоб зрителей режиссёр картины Джефф Фаулер у себя в твиттере ответил, что к релизу над дизайном ещё поработают: Спасибо за поддержку.

Технологии Facebook хочет платить пользователям за просмотр рекламы Руководство Facebook хочет платить своим пользователям за просмотр рекламы. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Армия и оружие Кедми назвал смехотворным план НАТО по ведению войны с Россией План НАТО по ведению сухопутной войны с Россией на востоке Европы не выдерживает критики и над ним «нельзя даже смеяться», заявил израильский эксперт экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

Политика В Раде уверены, что у России и Украины очень много общего ИА «Ореанда-Новости» Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между Россией и Украиной обща лишь граница, однако в раде заявили, что межу соседними государствами гораздо больше общего, чем просто граница.

Политика Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.

Космос NASA показало фото заката на Марсе Зонд NASA InSight, изучающий внутреннее строение и состав Красной планеты, прислал на Землю снимок заката на Марсе.

Армия и оружие Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР «Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин назвал «травлей» ситуацию с дочкой Алсу Семью решил поддержать продюсер Иосиф Пригожин. Он назвал ситуацию, сложившуюся вокруг победы Микеллы настоящей травлей.

Общество Советский завод Украины «Свема» выставлен на продажу за $15 тыс Известный советский и украинский завод видео - и фотопленок "Свема" (г. Шостка, Сумская область), имевший в СССР стратегическое значение, выставлен на продажу по остаточной цене в 404 669,00 гривен (чуть более $15 тыс.) Объявление о проведении аукциона по продаже имущества предприятия "Свема", назначенного на 31 мая 2019 года, размещено на сайте Минюста Украины.

Политика МИД России призвал положить конец «антикубинской блокаде» «Призываем все ответственные силы встать на защиту Устава ООН и международного права, чтобы совместно положить конец антикубинской блокаде», — отмечается в заявлении.

Происшествия В Москве чемпионка Европы по художественной гимнастике сбила пешехода В Москве чемпионка Европы по художественной гимнастике Диана Боциева сбила пешехода, переходившего дорогу.

Спорт Путин поручил обеспечить участие всей команды РФ в Олимпиаде-2020 Российский лидер Владимир Путин поручил Олимпийскому комитету России (ОКР) добиться участия всех членов команды РФ в Олимпиаде 2020 года, которая пройдет в Токио.

Политика В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".

Происшествия Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.