Ляказетт признан лучшим игроком недели в Лиге ЕвропыРИА Новости 09:57

Нападающий лондонского "Арсенала" Александр Ляказетт признан лучшим футболистом по итогам первых полуфинальных матчей Лиги Европы, прошедших в четверг, сообщается в микроблоге турнира в Twitter. "Арсенал" в Лондоне обыграл испанскую "Валенсию" со счетом 3:1. Ляказетт отметился двумя голами.

Происшествия Летевший из Минвод самолет совершил аварийную посадку в Казахстане Летевший рейсом Минеральные Воды - Нур-Султан самолет авиакомпании Scat совершил аварийную посадку в международном аэропорту столицы Казахстана.

Политика В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге» В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.

Общество Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем Новгороде Житель Нижнего Новгорода Александр Дейч отметил, что в магазинах города появились георгиевские ленточки со свастикой.

Политика Певцу Лепсу запретили въезд в Литву Российский исполнитель Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну, передает в пятницу агентство BNS.

Политика Посольство России направило США ноту из-за решения суда по Бутиной Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с решением суда в отношении россиянки Марии Бутиной.

Общество В Амстердаме введут полный запрет на автомобили на дизеле и бензине Городские власти Амстердама приняли решение о полном запрете на въезд в город машин и мотоциклов с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году, сообщает газета The Guardian.

Хоккей Овечкин прокомментировал драку со Свечниковым В третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ Овечкин подрался с 19-летним соотечественником из «Каролина Харрикейнз» Андреем Свечниковым.

Экономика Фонд Уоррена Баффета впервые купил акции Amazon Инвестиционный фонд американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon, рассказал телеканалу CNBC господин Баффет.

Экономика Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.

Общество В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.

Политика В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.

Экономика Суды обязали россиян заплатить за жильё более 130 млрд рублей Как следует из данных судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ, из 17 млн всех исков, поступивших в суды общей юрисдикции в 2018 году, 6,7 млн составили иски о взыскании платы за жильё и коммунальные услуги.

Футбол УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.

Происшествия Ребенка заставили целовать землю в детском саду Краснодара В соцсетях появилась видео, на котором заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени и силой заставила коснуться губами земли.

Футбол Вратарь покинет «Витесс» из-за конфликта со Слуцким Голкипер нидерландского "Витесса" Эдуардо покинет клуб после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, передает AD.nl.

Общество Лунный календарь «бьет» дачников по рукам в эти майские праздники Длинные майские праздники для большинства дачников — возможность не просто открыть садовый сезон, но и приступить к возделыванию огорода Но в этом году на начало мая приходится очень мало дней с точки зрения положения Луны.

Кино Эмилия Кларк рассказала о последних эпизодах «Игры престолов» Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк, играющая роль Дейенерис Таргариен, в вечернем шоу Джимми Киммела рассказала, что поклонникам сериала необходимо найти самые большие экраны, какие только могут, поскольку следующие серии буквально ошеломят зрителей.

Авто Олимпийская чемпионка продала подаренный ей в Кремле BMW Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала автомобиль BMW, который ей подарили в Кремле за победу на главных спортивных соревнованиях планеты.

Футбол Абрамович не намерен продавать «Челси» Российский бизнесмен и владелец «Челси» Роман Абрамович не планирует продавать лондонский клуб, сообщает Sky Sports.

Политика Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.

Происшествия В жилом доме в Кургане взорвался газовый баллон «В микрорайоне Смолино на улице Розы Люксембург после взрыва газового баллона горят три частных жилых дома», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы МЧС России.

Спорт Двукратный призер Олимпийских игр лыжница Юлия Белорукова вышла замуж Двукратный призер Олимпийских игр российская лыжница Юлия Белорукова вышла замуж за лыжника Никиту Ступака, сообщается на официальном сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Шоу-бизнес Принц Гарри может пропустить роды супруги Меган Маркл Как оказалось, герцог может пропустить роды своей супруги из-за рабочей поездки в Нидерланды.