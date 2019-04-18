Ляказетт – о победе над «Наполи»: «Не зря отрабатывал штрафные»Бомбардир.ру 00:31

Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт поделился впечатлениями от победы в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Наполи». Француз забил единственный гол в поединке, а лондонцы вышли в полуфинал еврокубка.

Ляказетт – о победе над «Наполи»: «Не зря отрабатывал штрафные»

Транспорт Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.

Политика Медведчук посоветовал Зеленскому пойти на сделку с Россией Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук полагает, что кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому следует пойти на сделку с Россией, чтобы вернуть Донбасс под суверенитет Киева.

Авто Toyota показала новый Toyota ProAce City Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.

Происшествия В Татарстане во дворе дома взорвалась машина Взрыв произошел в пятницу в автомобиле во дворе Нижнекамска из-за находившихся в салоне кислородных баллонов, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану.

Происшествия Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Экономика ОАК: Китай не предлагал России разделить продажи совместного самолета Объединенная авиастроительная корпорация опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что Китай предложил России разделить продажи по программе создания совместного самолета CR929.

Игры В резюме бывшего художника Rockstar нашли упоминание GTA 6 Rockstar совсем недавно выпустила Red Dead Redemption 2 и пока что даже не намекала на анонс GTA 6. Однако, над игрой уже довольно давно ведётся активная работа - об этом стало известно из резюме бывшего художника Rockstar.

Происшествия В Севастополе обрушилась парковка с машинами В результате обрушения парковки многоквартирного дома в Севастополе повреждено четыре легковых автомобиля.

Шоу-бизнес Русские международные частушки Действо, которому предшествовала обычная процессия по красной дорожке, вышло довольно сдержанным и по продолжительности, и по торжественности, а наряду с официальными речами со сцены звучали частушки.

Интернет Instagram может скрыть под постом количество лайков Ранее Офис британского информационного комиссара отправлял руководству Instagram ввести функцию отключения отображения количества лайков, что поможет оградить самых маленьких пользователей соцсети от нежелательного навязываемого лайками контента, пишет The Independent.

Шоу-бизнес Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.

Происшествия В Дагестане отравились более 70 детей За несколько дней в больницу в Каякентском районе поступили с отравлением более 70 детей, 22 из них были госпитализированы.

Спорт Авербух намекнул, что может стать новым тренером Медведевой С лета 2018 года российская фигуристка занимается под руководством канадского тренера Брайана Орсера, с которым выиграла бронзовую медаль чемпионата мира — 2019.

Политика Лукашенко «навластвовался» и собрался изменить конституцию Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о грядущем изменении конституции страны, которое должно привести в баланс полномочия всех ветвей власти.

Авто Легендарной «Копейке» ВАЗ-2101 исполнилось 49 лет Сегодня исполняется ровно 49 лет со дня выпуска первого серийного автомобиля ВАЗ-2101 «Жигули» с главного конвейера Волжского автозавода.

Театры «Культура» не комментирует акт цензуры на слова Серебренникова Директор и главред телеканала «Культура» Сергей Шумаков отказался комментировать по телефону удаление из эфира слов режиссёра Кирилла Серебренникова.

Политика В Совфеде разъяснили порядок работы системы доменных имен в РФ Важно, что национальная система доменных имен после вступления в силу закона о безопасности рунета будет применяться всегда, а не только во время угроз, подчеркнул председатель комитета.

Хоккей Кучеров и Василевский присоединятся к сборной России Нападающий Никита Кучеров, ставший лучшим бомбардиром регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), присоединится к сборной России.

Происшествия Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.

Экономика Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.

Общество Forbes впервые составил рейтинг российских филантропов Учитывались только те фонды, которые учредили либо финансируют люди, входящие в список богатейших бизнесменов, который традиционно составляет Forbes.

Политика Посол США на Украине назвала три приоритета страны после выборов Посол США на Украине Мари Йованович обозначила три приоритета страны после президентских выборов, второй тур которых пройдёт 21 апреля.

Экономика Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет вновь превысило $100 млрд Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило отметку в $100 млрд впервые с 1999 года.