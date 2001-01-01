Футбол
Ляказетт: «„Наполи“ не является типичной итальянской командой»Евро-футбол.ру 14:33
Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт дал комментарий перед первым четвертьфиналом Лиги Европы против "Арсенала". "Наполи" очень силён тактически, но это не типичная итальянская команда, поскольку она также обладает отличными техническими качествами.
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