Футбол
Ляказетт: «„Наполи“ не является типичной итальянской командой»Евро-футбол.ру вчера в 14:33
Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт дал комментарий перед первым четвертьфиналом Лиги Европы против "Арсенала". "Наполи" очень силён тактически, но это не типичная итальянская команда, поскольку она также обладает отличными техническими качествами.
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Александр Ляказетт: «„Наполи“ – не типичная итальянская команда, у них техничные игроки»
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