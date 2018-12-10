Общество

Льва Пономарева не отпустили на похороны Людмилы Алексеевой
Lenta.ru
11:19

Тверской суд Москвы не отпустил лидера движения «За права человека» Льва Пономарева из-под ареста ради посещения похорон главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, сообщает «Медиазона».
Lenta.ru11:19

Подробнее о событии

Льва Пономарева не отпустили на прощание с Людмилой Алексеевой

Коммерсантъ10:49

Суд не отпустил правозащитника Льва Пономарева из-под ареста на похороны Людмилы Алексеевой

Медиазона10:46

Суд не отпустил правозащитника Льва Пономарева на прощание с Людмилой Алексеевой

ТАСС11:05

Льва Пономарева не отпустили из-за под ареста на похороны Людмилы Алексеевой

Дождь10:46

Суд в Москве не отпустил Льва Пономарёва на похороны Людмилы Алексеевой

Говорит Москва10:53

Москалькова призвала суд отпустить Пономарева на прощание с Алексеевой

Интерфакс05:28

Суд не отпустил правозащитника Льва Пономарева из-под административного ареста на похороны Людмилы Алексеевой

Эхо Москвы10:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 11:24, Ашберн
Путешествия

Авиакомпания «ИрАэро» начала вывозить туристов c острова Хайнань

Авиакомпания "ИрАэро" начала вывозить российских туристов, застрявших на китайском острове Хайнань.
Обновлено в 11:07
Общество

В Москве проверят ситуацию со сбором подписей за выселение онкобольных

Обновлено в 10:59
Общество

Врачам и учителям запретят брать подарки

Обновлено в 11:18
Общество

Кержакову и его жене назначена судебная экспертиза с наркологом

Петроградский районный суд в ходе рассмотрения исковых заявлений экс-футболиста сборной России и "Зенита" Александра Кержакова и Миланы Кержаковой друг к другу о расторжении брака определил назначить судебную экспертизу с участием нарколога, сообщает пресс-служба городских судов (ОПС).
Обновлено в 11:10
Здоровье

Медведев расширил список жизненно важных лекарств

На встрече с вице-премьерами Медведев напомнил, что намерение расширить список жизненно важных лекарств он озвучивал ранее во время интервью со СМИ.
Обновлено в 10:59
Общество

Отшельница Агафья Лыкова попросила сибиряков о помощи

Сибирская отшельница Агафья Лыкова сигнализирует о своем бедственном положении. Она осталась без припасов на зиму.
Обновлено в 11:21
Общество

В России утвердили план поэтапного отключения аналогового ТВ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ утвердило план поэтапного отключения аналогового вещания обязательных телеканалов для перехода на цифровое ТВ, сообщается 10 декабря на сайте министерства.
Обновлено в 11:03
Общество

Суд вернул первый иск против «ВКонтакте» по передаче личных данных

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказался от рассмотрения иска к социальной сети «ВКонтакте» из-за передачи личной информации пользователя правоохранительным органам.
Обновлено в 11:02
Транспорт

Собянин признал эффективным эксперимент по раздельному сбору мусора

Мэр уточнил, что недавно несколько сотен площадок для раздельного сбора мусора развернуто в торговых центрах и парках города.
Обновлено в 10:56
Транспорт

Ульяновский губернатор лишил чиновников служебных машин

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов дал поручение на неделю оставить чиновников без служебного транспорта.
Обновлено в 11:15
Общество

РЖД ведут разработку нового интерьера вагонов купе

Обновлено в 11:15
Здоровье

Сенцова переведут из медсанчасти в отряд колонии

Обновлено в 08:49
Транспорт

Железнодорожное сообщение Германии парализовано из-за забастовки

Утром 10 декабря по всей Германии нарушено движение междугородних поездов из-за забастовки профсоюза железнодорожников и работников транспорта, передает канал N-TV.
Обновлено в 09:17
Здоровье

Четверть врачей в России получали указания навязывать платные услуги

С неформальными распоряжениями руководства государственных клиник предлагать пациентам платные услуги в 2018 году сталкивались 24,5% медработников, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса Общероссийского народного фронта.
Обновлено в 11:15
Общество

В Роструде рассказали о порядке выплаты новогодних премий

Специалисты Роструда рассказали о порядке выплаты новогодних премий.
Обновлено в 11:15
ещё по теме
Людмила Алексеева
Российский общественный деятель
Российский общественный деятель, участница правозащитного движения в СССР и постсоветской России, одна из основателей Московской Хельсинкской группы, с 1996 года председатель МХГ. В 2002-2012 годах - член Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации. Являлась одним из организаторов и до 2008 года одним из трёх сопредседателей Всероссийского гражданского конгресса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Лев Пономарёв
Российский политический и общественный деятель. Исполнительный директор общероссийского движения «За права человека». Депутат Национальной ассамблеи Российской Федерации. Член федерального политсовета Объединённого демократического движения «Солидарность». Депутат Государственной думы РФ первого созыва.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное