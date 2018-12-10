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Путешествия Путешествия Авиакомпания «ИрАэро» начала вывозить туристов c острова Хайнань Авиакомпания "ИрАэро" начала вывозить российских туристов, застрявших на китайском острове Хайнань.

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Здоровье Здоровье Медведев расширил список жизненно важных лекарств На встрече с вице-премьерами Медведев напомнил, что намерение расширить список жизненно важных лекарств он озвучивал ранее во время интервью со СМИ.

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Транспорт Транспорт Железнодорожное сообщение Германии парализовано из-за забастовки Утром 10 декабря по всей Германии нарушено движение междугородних поездов из-за забастовки профсоюза железнодорожников и работников транспорта, передает канал N-TV.

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