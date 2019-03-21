Политика
Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных УкраинеГазета.Ru вчера в 19:53
"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков. Он заверил, такие выплаты происходили "много лет" подряд. Ранее Лужков высказался о попытке Японии "протащить" идею передачи Курил.
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Лужков рассказал о гигантской сумме, выплаченной Россией Украине «по пьяни ельцинской»
Взгляд.рувчера в 11:37
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