Политика

Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных УкраинеГазета.Ru вчера в 19:53

"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков. Он заверил, такие выплаты происходили "много лет" подряд. Ранее Лужков высказался о попытке Японии "протащить" идею передачи Курил.
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Лужков рассказал о гигантской сумме, выплаченной Россией Украине «по пьяни ельцинской»

Взгляд.рувчера в 11:37

Лужков призвал потребовать от Украины российские деньги, отданные «по ельцинской пьяни»

URA.Ru01:16

Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине

Газета.Ruвчера в 19:53

«По пьяни ельцинской»: Лужков раскритиковал экс-президента за ежегодные многомиллионные выплаты Украине

Царьградвчера в 22:27
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Армия и оружие

США перебросили в Европу бомбардировщики B-52

Обновлено в 00:10
Спорт

Фигуристы Тарасова и Морозов взяли серебро на чемпионате мира

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов взяли серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме в соревнованиях спортивных пар, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:13
Происшествия

На Урале задержаны подозреваемые в убийстве четырех человек

Обновлено вчера в 09:59
Происшествия

Из банковской ячейки в Москве похитили около 28 млн рублей

Обновлено в 02:10
Армия и оружие

США перепроверят пилотов ВВС после катастроф Boeing в Эфиопии

После крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии ВВС США решили проверить подготовку пилотов, которые управляют крупными грузовыми и военно-транспортными самолетами.
Обновлено в 00:43
Политика

Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику

В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Политика

В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки

Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии, запретила на территории страны оборот и эксплуатацию полуавтоматических и штурмовых винтовок.
Обновлено вчера в 23:07
Футбол

«Лестер» отправился на церемонию кремации Шривадданапрабха

Футболисты и сотрудники "Лестера" отправились в Таиланд на церемонию кремации погибшего владельца клуба Вишая Шривадданапрабха.
Обновлено вчера в 17:06
Политика

Суд в Гааге приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

Обновлено вчера в 10:01
Баскетбол

57 очков Джеймса Хардена не помогли «Хьюстону» в матче с «Мемфисом»

Обновлено в 00:10
Финансы

ФРС США сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система США по итогам заседания 20 марта сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
Обновлено вчера в 14:14
Экономика

СП выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств

Счетная палата проверила правомерность и результативность использования в 2016-2018 годах бюджетных инвестиций и внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, направленных на сохранение культурно-исторического наследия.
Обновлено в 02:07
Общество

Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей

Амстердамские власти ввели более строгие правила проведения мероприятий в центре города.
Обновлено в 00:31
Происшествия

На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления

Двое россиян погибли в перестрелке с индонезийской полицией после ограбления обменного пункта на юге туристического острова Бали.
Обновлено вчера в 12:56
Общество

Названы самые трудолюбивые регионы России

В Федеральной службе государственной статистики рассказали RT, в каких регионах России зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели.
Обновлено в 00:00
Футбол

Криштиану Роналду избежит ареста. «Ювентус» не едет в США

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" будущим летом проведет традиционное предсезонное турне не в США, как планировалось ранее, а в странах Азии.
Обновлено в 01:55
Происшествия

На кладбище в Челябинске застрелили двух мужчин

Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями нашли в среду на кладбище в Челябинске, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено вчера в 07:32
Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено вчера в 11:39
Здоровье

Росконтроль составил рейтинг самых свежих цыплят

Специалисты экспертного центра Всероссийского союза потребителей Росконтроль исследовали шесть брендов цыплят-бройлеров: «Петелинка», «Приосколье», «Петруха», «Троекурово», «Мираторг» и «Ясные зори».
Обновлено в 01:53
Экономика

РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей

Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Политика

Украина ввела новые санкции против России

Украина ввела новые санкции против России, сообщается на сайте Совета по национальной безопасности (СНБО).
Обновлено вчера в 10:59
Культура

Пескова заметили в компании Джона Траволты

В социальных сетях появилось видео с мероприятия, на котором побеседовали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и звезда Голливуда актер Джон Траволта.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Политика

Луценко рассказал о переданном от посла США списке «неприкасаемых»

Посол Соединенных Штатов в Киеве Мари Йованович передала генеральному прокурору Украины Юрию Луценко список лиц, которые не должны подвергаться уголовному преследованию в стране.
Обновлено в 00:36
Шоу-бизнес

Врач Началовой рассказал, что у нее не было денег на лечение

Обновлено вчера в 16:24
Политика

ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака

ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.
Обновлено вчера в 23:25
Общество

ВЦИОМ назвал самое частое нарушение потребительских прав в России

Россияне, столкнувшиеся в 2018 году с нарушениями потребительских прав, чаще всего жаловались на продажу товаров с истекшим сроком годности – таких 47%, свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:18
Общество

В Кургане вдвое вырос спрос на таксистов. Зарплата весьма заманчивая

Как сообщает портал по поиску работы Зарплата.ру накануне Международного дня таксиста, за 2017 и 2018 годы количество резюме водителей такси в Кургане увеличилось в 12 раз.
Обновлено в 01:01
Общество

Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур

Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Происшествия

В Рязани задержали убийцу семьи из трех человек

В Рязани полиция задержала подозреваемого в убийстве с особой жестокостью семьи из трех человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 01:38
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Юрий Лужков
Политик
Советский и российский государственный и политический деятель, на протяжении 18 лет занимавший пост мэра Москвы. Также возглавлял Москву в 1990-1991 годах в качестве председателя исполкома Моссовета. В течение 9 лет был также сопредседателем Высшего совета партии «Единая Россия», из которой вышел сразу после отставки с поста мэра. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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