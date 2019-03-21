Политика
Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных УкраинеГазета.Ru 19:53
"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков. Он заверил, такие выплаты происходили "много лет" подряд. Ранее Лужков высказался о попытке Японии "протащить" идею передачи Курил.
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Общество
Британский рабочий выиграл в лотерею $94 млн
Житель Великобритании Эд Гудчайлд выиграл в лотерею EuroMillions около $94 млн (£71 млн), сорвав джекпот.
Обновлено в 15:50
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Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:10
Политика
Порошенко отстал от Зеленского и Тимошенко в предвыборном рейтинге
Как показывают опросы, он уверенно отрывается как от лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, так и от президента Украины Петра Порошенко, который замыкает тройку лидеров.
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке
В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Космос
Теоретик заговор обвинил NASA во лжи и заявил, что Земля плоская
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления
Двое россиян погибли в перестрелке с индонезийской полицией после ограбления обменного пункта на юге туристического острова Бали.
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Политика
Аваков счел необходимым уважать говорящих на русском языке украинцев
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил о необходимости уважать тех украинцев, которые на постоянной основе разговаривают на русском языке.
Обновлено в 21:25
Происшествия
Индийский миллиардер-мошенник задержан в Лондоне
Индийский миллиардер Нирав Моди, которого на родине обвиняют в мошенничестве, задержан в Лондоне.
Обновлено в 19:11
Финансы
Россиянам разъяснили новую схему индексации пенсий
По нынешней схеме пенсионер бы получил доплату уже не в 2 тысячи рублей, а в 1640 рублей, и его пенсия составила бы 10 404 рубля, а по новой схеме - более 11 тысяч рублей.
Обновлено в 02:22
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено в 15:40
Политика
Москалькова сообщила о переводе Вышинского в хорошую камеру
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского перевели в соответствующую международным правилам камеру.
Обновлено в 19:09
Происшествия
Изнасилование якутянки спровоцировало массовые протесты и погромы
Массовые протесты и погромы начались в Якутске после того, как мигрант из Киргизии похитил и изнасиловал 36-летнюю местную жительницу.
Обновлено в 13:42
Здоровье
Назван главный фактор риска для рождения ребенка с синдромом Дауна
Основным фактором риска рождения ребенка с синдромом Дауна является возраст матери, рассказали в пресс-службе ФБГНУ «Медико-генетический научный центр».
Обновлено в 22:10
Политика
В аппарате правительства пожаловались на дисциплину в Минкомсвязи
Правительственный департамент контроля и проверки выполнения решений пожаловался министру связи Константину Носкову на дисциплину в Минкомсвязи.
Обновлено в 22:54
Авто
Новый Nissan Juke вышел на дорожные тесты
Японская компания Nissan приступила к дорожным испытаниям предсерийных экземпляров кроссовера Juke нового поколения.
Обновлено в 03:00
Хоккей
Филип Ларсен: «Рад, что „Салавату“ удалось найти бреши в обороне»
Датский защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен поделился эмоциями от победы над «Автомобилистом» (4:2) в четвертом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено в 13:38
Политика
МИД РФ пообещал ответ на санкции Австралии
В МИД РФ прокомментировали введение Австралией санкций против России, заявив, что Москва ответит на «эту недружественную акцию».
Обновлено в 13:29
Экономика
Центробанк в феврале закупил около 31 тонны золота
Банк России в феврале 2019 года закупил 1 млн тройских унций (около 31 тонны) золота, следует из материалов ЦБ.
Обновлено в 09:38
Хоккей
«Авангард» вновь победил «Барыс» на своем льду
Обновлено в 15:14
Армия и оружие
В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ
Из-за антисанитарных условий жизни воюющих в Донбассе бойцов ВСУ в рядах украинской армии началась эпидемия чесотки, рассказал на брифинге в среду, 20 марта, официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко со ссылкой на разведку республики.
Обновлено в 18:31
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено в 17:57
Политика
Президент Казахстана Назарбаев сложил полномочия
Обновлено вчера в 09:09
Футбол
«Удинезе» уволил главного тренера Давиде Николу
Давиде Никола уволен с поста главного тренера «Удинезе», его заменит Игор Тудор.
Обновлено в 13:27
Футбол
«Ювентус» не поедет летом в США из-за Роналду
Туринский "Ювентус" не сможет принять участия в традиционном летнем Международном кубке чемпионов, который состоится на территории США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:01
Общество
Сергей Надсадин об итогах за 2018 год: не так много сделано, чтобы почивать на лаврах
На расширенное заседание коллегии при администрации Южно-Сахалинска, где обсуждались итоги работы мэрии за прошлый год, приглашены были в основном сотрудники структурных подразделений администрации и городские депутаты, среди которых затесался областной Александр Шарифулин (он ради двух минут речи прогулял сессию облдумы), а также несколько общественников.
Обновлено в 22:21
Технологии
Приложение «Безопасный Санкт-Петербург» скачали 20 тысяч раз
В комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга отметили, что лучше всего использовать приложение по назначению как можно скорее, так как архив хранится не более двух недель.
Обновлено в 14:05
Общество
ВЦИОМ: более половины россиян верят в силу закона о фейковых новостях
Напомним, президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон о наказаниях за фейковые новости, а также закон об оскорбление общества, государства и госсимволов.
Обновлено в 15:28