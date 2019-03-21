Политика

Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных УкраинеГазета.Ru 19:53

"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков. Он заверил, такие выплаты происходили "много лет" подряд. Ранее Лужков высказался о попытке Японии "протащить" идею передачи Курил.
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Лужков рассказал о гигантской сумме, выплаченной Россией Украине «по пьяни ельцинской»

Взгляд.ру11:37

Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине

Газета.Ru19:53

«По пьяни ельцинской»: Лужков раскритиковал экс-президента за ежегодные многомиллионные выплаты Украине

Царьград22:27
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Общество

Британский рабочий выиграл в лотерею $94 млн

Житель Великобритании Эд Гудчайлд выиграл в лотерею EuroMillions около $94 млн (£71 млн), сорвав джекпот.
Обновлено в 15:50
Политика

Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:10
Политика

Порошенко отстал от Зеленского и Тимошенко в предвыборном рейтинге

Как показывают опросы, он уверенно отрывается как от лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, так и от президента Украины Петра Порошенко, который замыкает тройку лидеров.
Обновлено в 05:59
Происшествия

В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке

В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Космос

Теоретик заговор обвинил NASA во лжи и заявил, что Земля плоская

Обновлено вчера в 05:47
Происшествия

На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления

Двое россиян погибли в перестрелке с индонезийской полицией после ограбления обменного пункта на юге туристического острова Бали.
Обновлено в 12:56
Происшествия

На Урале задержаны подозреваемые в убийстве четырех человек

Обновлено в 09:59
Политика

Аваков счел необходимым уважать говорящих на русском языке украинцев

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил о необходимости уважать тех украинцев, которые на постоянной основе разговаривают на русском языке.
Обновлено в 21:25
Происшествия

Индийский миллиардер-мошенник задержан в Лондоне

Индийский миллиардер Нирав Моди, которого на родине обвиняют в мошенничестве, задержан в Лондоне.
Обновлено в 19:11
Экономика

Глава Центра Хруничева анонсировал пуски ракет-носителей «Протон-М»

Обновлено в 21:59
Финансы

Россиянам разъяснили новую схему индексации пенсий

По нынешней схеме пенсионер бы получил доплату уже не в 2 тысячи рублей, а в 1640 рублей, и его пенсия составила бы 10 404 рубля, а по новой схеме - более 11 тысяч рублей.
Обновлено в 02:22
Наука

Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода

В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено в 15:40
Политика

Москалькова сообщила о переводе Вышинского в хорошую камеру

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского перевели в соответствующую международным правилам камеру.
Обновлено в 19:09
Происшествия

Изнасилование якутянки спровоцировало массовые протесты и погромы

Массовые протесты и погромы начались в Якутске после того, как мигрант из Киргизии похитил и изнасиловал 36-летнюю местную жительницу.
Обновлено в 13:42
Здоровье

Назван главный фактор риска для рождения ребенка с синдромом Дауна

Основным фактором риска рождения ребенка с синдромом Дауна является возраст матери, рассказали в пресс-службе ФБГНУ «Медико-генетический научный центр».
Обновлено в 22:10
Политика

В аппарате правительства пожаловались на дисциплину в Минкомсвязи

Правительственный департамент контроля и проверки выполнения решений пожаловался министру связи Константину Носкову на дисциплину в Минкомсвязи.
Обновлено в 22:54
Происшествия

Во Франции пилота истребителя катапультировало при взлете

Обновлено в 16:21
Авто

Новый Nissan Juke вышел на дорожные тесты

Японская компания Nissan приступила к дорожным испытаниям предсерийных экземпляров кроссовера Juke нового поколения.
Обновлено в 03:00
Хоккей

Филип Ларсен: «Рад, что „Салавату“ удалось найти бреши в обороне»

Датский защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен поделился эмоциями от победы над «Автомобилистом» (4:2) в четвертом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено в 13:38
Политика

МИД РФ пообещал ответ на санкции Австралии

В МИД РФ прокомментировали введение Австралией санкций против России, заявив, что Москва ответит на «эту недружественную акцию».
Обновлено в 13:29
Экономика

Центробанк в феврале закупил около 31 тонны золота

Банк России в феврале 2019 года закупил 1 млн тройских унций (около 31 тонны) золота, следует из материалов ЦБ.
Обновлено в 09:38
Хоккей

«Авангард» вновь победил «Барыс» на своем льду

Обновлено в 15:14
Армия и оружие

В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ

Из-за антисанитарных условий жизни воюющих в Донбассе бойцов ВСУ в рядах украинской армии началась эпидемия чесотки, рассказал на брифинге в среду, 20 марта, официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко со ссылкой на разведку республики.
Обновлено в 18:31
Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено в 17:57
Политика

Президент Казахстана Назарбаев сложил полномочия

Обновлено вчера в 09:09
Футбол

«Удинезе» уволил главного тренера Давиде Николу

Давиде Никола уволен с поста главного тренера «Удинезе», его заменит Игор Тудор.
Обновлено в 13:27
Футбол

«Ювентус» не поедет летом в США из-за Роналду

Туринский "Ювентус" не сможет принять участия в традиционном летнем Международном кубке чемпионов, который состоится на территории США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:01
Общество

Сергей Надсадин об итогах за 2018 год: не так много сделано, чтобы почивать на лаврах

На расширенное заседание коллегии при администрации Южно-Сахалинска, где обсуждались итоги работы мэрии за прошлый год, приглашены были в основном сотрудники структурных подразделений администрации и городские депутаты, среди которых затесался областной Александр Шарифулин (он ради двух минут речи прогулял сессию облдумы), а также несколько общественников.
Обновлено в 22:21
Технологии

Приложение «Безопасный Санкт-Петербург» скачали 20 тысяч раз

В комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга отметили, что лучше всего использовать приложение по назначению как можно скорее, так как архив хранится не более двух недель.
Обновлено в 14:05
Общество

ВЦИОМ: более половины россиян верят в силу закона о фейковых новостях

Напомним, президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон о наказаниях за фейковые новости, а также закон об оскорбление общества, государства и госсимволов.
Обновлено в 15:28
Как работают Яндекс.Новости?
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Юрий Лужков
Политик
Советский и российский государственный и политический деятель, на протяжении 18 лет занимавший пост мэра Москвы. Также возглавлял Москву в 1990-1991 годах в качестве председателя исполкома Моссовета. В течение 9 лет был также сопредседателем Высшего совета партии «Единая Россия», из которой вышел сразу после отставки с поста мэра. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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