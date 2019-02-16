Политика

Лужков прокомментировал идею объединить Москву и ПодмосковьеРИА Новости 01:36

Бывший столичный градоначальник отметил, что в этом смысле интеграция полезна, при этом обратил внимание на вопросы управления.
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Лужков прокомментировал идею объединить Москву и Подмосковье

Ранее депутат ГД от ЛДПР Василий Власов предложил вице-премьеру РФ Виталию Мутко объединить Москву и Московскую область в один субъект федерации и назвать его "Московская губерния".
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 03:08, Ашберн
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Основатель инвесткомпании Baring Vostok Майкл Калви, который ранее был задержан в Москве, отрицает свою причастность к мошенничеству на 2,5 млрд рублей.
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«В январе на одном из полигонов успешно завершен важнейший этап испытаний крылатой дозвуковой ракеты комплекса «Буревестник» — испытания ядерной энергетической установки», — цитирует его ТАСС.
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Начались испытания новейшего бронетранспортера БТ-3Ф в России

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Пять станций Сокольнической линии Московского метрополитена на участке от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского" включительно закрылись в субботу до 24 февраля в связи со строительством Большой кольцевой линии метро.
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Юрий Лужков
Политик
Советский и российский государственный и политический деятель, на протяжении 18 лет занимавший пост мэра Москвы. Также возглавлял Москву в 1990-1991 годах в качестве председателя исполкома Моссовета. В течение 9 лет был также сопредседателем Высшего совета партии «Единая Россия», из которой вышел сразу после отставки с поста мэра. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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