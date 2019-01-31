Политика
Лужков оценил попытки Японии получить КурилыГазета.Ru 03:24
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков рассказал о работе российско-японского "совета мудрецов" в 2000-х годах, в рамках деятельности которого Токио активно пытался "протащить" идею передачи Курильских островов.
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с чего всё началось
Работа российско-японского "совета мудрецов" в начале 2000-х годов показала, что Токио не удается протащить идею передачи Курильских островов. Об этом РИА Новости рассказал экс-мэр Москвы Юрий Лужков, бывший сопредседателем организации.РИА Новости01:36
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