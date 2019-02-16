Политика

Лужков оценил идею объединить Москву и ПодмосковьеРИА Новости 01:36

Бывший столичный градоначальник отметил, что в этом смысле интеграция полезна, причем обратил внимание на вопросы управления.
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Юрий Лужков
Интеграция — вещь полезная. Важно, чтобы при этом интеграция была связана в первую очередь с областью экономики, промышленности, сельского хозяйства, поставок, которые обеспечивают этот регион и продовольствием, и возможностью выполнять работы.
— Юрий Лужков, политикРБК 01:52
с чего всё началось

Лужков оценил идею объединить Москву и Подмосковье

Ранее депутат ГД от ЛДПР Василий Власов предложил вице-премьеру России Виталию Мутко объединить Москву и Московскую область в один субъект Федерации и назвать его "Московская губерния".
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Юрий Лужков
Политик
Советский и российский государственный и политический деятель, на протяжении 18 лет занимавший пост мэра Москвы. Также возглавлял Москву в 1990-1991 годах в качестве председателя исполкома Моссовета. В течение 9 лет был также сопредседателем Высшего совета партии «Единая Россия», из которой вышел сразу после отставки с поста мэра. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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