Лужков оценил идею объединить Москву и ПодмосковьеРИА Новости 01:36

Ранее депутат ГД от ЛДПР Василий Власов предложил вице-премьеру России Виталию Мутко объединить Москву и Московскую область в один субъект Федерации и назвать его "Московская губерния".

с чего всё началось

Интеграция — вещь полезная. Важно, чтобы при этом интеграция была связана в первую очередь с областью экономики, промышленности, сельского хозяйства, поставок, которые обеспечивают этот регион и продовольствием, и возможностью выполнять работы.

Бывший столичный градоначальник отметил, что в этом смысле интеграция полезна, причем обратил внимание на вопросы управления.

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