Футбол
Ученик Тутберидзе болеет за «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионовНева Спорт 15:24
|2′
Мохамед Салах
|62%
|Владение мячом
|38%
|81%
|Процент точных передач
|68%
|2
|Удары в сторону ворот
|3
|–
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|–
|1
|Офсайды
|1
|2
|Угловые
|6
|2
|Отборы
|2
|2
|Фолы
|4
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
1
Льорис
2
Триппьер
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
3
Роуз
23
Эриксен
17
Сиссоко
20
Алли
8
Уинкс
7
Сон Хын Мин
10
Кейн
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
14
Хендерсон
3
Фабиньо
5
Вейналдум
11
Салах
9
Фирмино
10
Мане
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» встречается с «Тоттенхэмом». В полуфинале команда Юргена Клоппа выбила из борьбы «Барселону», «Тоттенхэм» преодолел «Аякс». на 24-й секунде финального матча «Ливерпуль» открыл счёт, реализовав пенальти. Автором забитого гола стал египтянин Мохамед Салах.
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