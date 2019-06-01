Футбол

Ученик Тутберидзе болеет за «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионовНева Спорт 15:24

Тоттенхэм — Ливерпуль
0 – 1
Перерыв
Лига чемпионов, Финал
Стадион «Ванда Метрополитано»
2′
Мохамед Салах
В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» встречается с «Тоттенхэмом». В полуфинале команда Юргена Клоппа выбила из борьбы «Барселону», «Тоттенхэм» преодолел «Аякс». на 24-й секунде финального матча «Ливерпуль» открыл счёт, реализовав пенальти. Автором забитого гола стал египтянин Мохамед Салах.
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Ученик Тутберидзе болеет за «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов

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