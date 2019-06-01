Футбол
Лунёв считает, что финал Лиги Чемпионов завершится разгромомSport.ru 05:59
Напомним, что поединок состоится на территории Мадрида и будет сыгран на поле стадиона "Ванда Метрополитано". Напомним, что другие новости из мира футбола доступны по данной ссылке.
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Происшествия
Взрывы прогремели на оборонном заводе в Дзержинске
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания
Представитель ведомства сообщил, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении убийства задержан.
Обновлено в 09:09
Политика
Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о встрече
Валентина Бузина, мать убитого украинского журналиста Олеся Бузины, обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о личном приёме.
Обновлено в 11:01
Политика
ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину
ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено вчера в 12:36
Футбол
В ДТП с Хосе Антонио Рейесом погиб его двоюродный брат
Обновлено в 10:26
Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Опубликовано видео задержания экс-губернатора Ивановской области
Следственный комитет России на своем ютуб-канале опубликовал видео задержания депутата Ивановской областной думы, экс-губернатора области Павла Конькова, которого подозревают в мошенничестве.
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Гаджеты
Apple прекратит поддержку iTunes
Официальных комментариев от компании Apple по факту данных сведений не поступало, однако, по информации Bloomberg, Тим Кук планирует публично объявить о скором прекращении поддержки iTunes на конференции WWDC 2019 3 июня.
Обновлено в 00:55
Политика
На Украине сменили правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено вчера в 13:12
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая созналась, есть ли у неё общие дети с Филлипом Киркоровым
Певица объяснила сходство своего сына с ребенком короля поп-сцены.
Обновлено в 10:15
Происшествия
В результате стрельбы в Вирджинии погибли 12 человек
В результате погибли по меньшей мере 12 человек, ещё четверо госпитализированы.
Обновлено в 00:35
Общество
7 изменений, которые ждут россиян с 1 июня
Отмена роуминга С 1 июня в России отменяется внутрисетевой роуминг.
Обновлено вчера в 03:45
Общество
В Москве стартовал марафон «Бегущие сердца»
В этом году в программу забега включили классическую марафонскую дистанцию — 42 км 195 м. Также организованы забеги на 10 и 4,2 км и детский забег — на 1 км. Кроме того, предусмотрен марафон на дистанцию 10 км для участников с ограниченными возможностями здоровья.
Обновлено в 02:21
Политика
Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова – Риббентропа
На сайте фонда «Историческая память» опубликовали сканы советского оригинала договора о ненападении между СССР и Германей от 23 августа 1939 года.
Обновлено в 11:00
Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Политика
Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу подал в избирательную комиссию документы, необходимые для участия в предстоящих выборах губернатора города, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.
Обновлено в 01:51
Шоу-бизнес
Кристина Асмус раскрыла 10 секретов о себе
Всего же за время участия в необычном флешмобе Кристина Асмус раскрыла уже 100 секретов.
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В центре Москвы произошла стычка между активистами движения «Лев против» и молодыми людьми, отдыхавшими в «Яме»
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Единоборства
Бой-реванш Уайлдера и Фьюри состоится в 2020 году
Обновлено в 03:19
Наука
Сушеная голубика улучшила здоровье сердца при метаболическом синдроме
Употребление сушеной смеси, эквивалентной 150 граммам голубики в день, может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с метаболическим синдромом: примерно на 12–15 процентов.
Обновлено вчера в 09:57
Шоу-бизнес
Анна Седокова провела День защиты детей в онкоцентре
Популярная певица Анна Седокова выложила в Сети несколько снимков, сделанных в онкоцентре имени Н.Н. Блохина.
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Здоровье
Роспотребнадзор опроверг пользу укусов клещей
В Роспотребнадзоре прокомментировали слова о пользе укусов клещей и заявили, что они никак не могут повысить иммунитет человека.
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Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье
Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов на станции Куэнга Забайкальской железной дороги. Об этом сообщается на сайте РЖД.
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Армия и оружие
В парке «Патриот» появится центр военно-патриотического воспитания «Авангард»
Министерство обороны РФ совместно с правительством Москвы и области создаст круглогодичный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания "Авангард" в парке "Патриот" до конца 2019 года.
Обновлено в 08:29
Общество
Чиновник из Кузбасса после жалоб жителей выпил воду с червем
Обновлено в 09:04
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13