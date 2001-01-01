Футбол

Лунёв: «Зенит» ждут очень трудные матчи с «Вильярреалом»Чемпионат 06:26

Зенит — Фенербахче
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, 1/16 Финала, 21 февраля
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Магомед Оздоев
4′
Сердар Азмун
19′
Эрнани
34′
Сердар Азмун
37′
40′
Мартин Шкртел
43′
Мехмет Топал
45′+1′
Альпер Потук
46′
Альпер Потук
Толгай Арслан
Вильмар Барриос
50′
Эрнани
Роберт Мак
56′
67′
Хасан Али Калдырым
Исмаиль Кейбаши
71′
Толгай Арслан
Сердар Азмун
76′
80′
Жаилсон Маркес
Ислам Слимани
Сердар Азмун
Антон Заболотный
80′
83′
Шенер Озбайраклы
Артем Дзюба
Леон Мусаев
88′
90′+1′
Элиф Элмаз
Пример «Фенербахче» это доказывает. У них дела в чемпионате тоже идут не лучшим образом, однако турки дали нам настоящий бой. Думаю, с испанцами нас ждут очень трудные матчи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Лунев ожидает трудного противостояния с «Вильярреалом»

Нева Спорт06:44

Лунёв: «Зенит» ждут очень трудные матчи с «Вильярреалом»

Чемпионат06:26

Андрей Лунев: «Низкое место „Вильярреала“ еще ни о чем не говорит»

Матч ТВ04:00

Андрей Лунев: «Низкое место „Вильярреала“ еще ни о чем не говорит»

Sportbox.RU04:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
Происшествия

В Бурятии отдел полиции проверят после стриптиза на корпоративе

Обновлено в 06:07
Армия и оружие

Самолет ВВС США пролетел над Россией

Наблюдательный самолет военно-воздушных сил США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 и позывным #OSY12F провел полет над территорией России, сообщает портал PlaneRadar.
Обновлено в 03:42
Общество

Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России

В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России в 2018 году — в среднем на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин.
Обновлено в 02:19
Кино

Трамп стал худшим актером по версии антипремии «Золотая малина»

Обновлено в 04:39
Происшествия

В здании консерватории имени Чайковского в Москве произошел пожар

В здании Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского в Среднем Кисловском переулке произошел пожар, сообщили ТАСС и агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источники в экстренных службах.
Обновлено в 02:36
Происшествия

На Донбассе подорвался автобус с мирными жителями. Есть жертвы

Автобус с гражданскими подорвался в районе контрольного пункта въезда-выезда Еленовка.
Обновлено в 07:05
Политика

Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию

Украина потеряла первое место в рейтинге притока мигрантов в Российскую Федерацию.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Арестованный в США российский программист признал вину

Российский программист Станислав Лисов, обвиняемый в США в киберпреступлениях, признал вину по одному из двух пунктов уголовного дела — сговоре с целью совершения хакерской атаки.
Обновлено вчера в 19:47
Политика

Актер Алексей Серебряков обвинил Россию в разжигании войн

Актер Алексей Серебряков снова обрушился с критикой на российские власти в ходе выступления в Лондоне. Об этом сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:08
Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в память о воинах

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в День защитника Отечества.
Обновлено в 05:23
Политика

Лоза похвалил претенденток на Евровидение от Украины за слова о Крыме

Популярный в прошлом российский певец Юрий Лоза прокомментировал ответ участниц финала украинского национального отбора на песенный конкурс «Евровидение — 2019» сестер Опанасюк на вопрос о принадлежности Крыма.
Обновлено вчера в 23:48
Общество

В США темнокожих школьников заставили убирать хлопок и петь песни рабов

Обновлено вчера в 21:18
Происшествия

В Китае не менее 20 человек погибли в результате аварии

На севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия 20 человек погибли, а также не менее 30 пострадали в результате аварии с грузовиком одной из угледобывающих компаний.
Обновлено в 06:49
Происшествия

На авиашоу в Индии сгорели около 300 транспортных средств

Около 300 транспортных средств сгорели в результате пожара на авиашоу Aero India-2019 на севере города Бангалор в индийском штате Карнатака.
Обновлено в 06:55
Спорт

Ошибка российских чиновников лишила биатлониста Логинова чемпионата Европы

Биатлонист Александр Логинов пропустит чемпионат Европы в Белоруссии из-за технической ошибки чиновников из Союза биатлонистов России (СБР).
Обновлено в 04:18
Происшествия

Стала известна судьба оставленного в лесу матерью мальчика

Обновлено в 05:39
Общество

Активисты провели акцию «Рожай мясо» у стен областного военкомата

Шестеро активистов, преимущественно женщины, пришли к стенам одного из военкоматов Ленинградской области, принеся с собой свертки, в которых под видом младенцев находилось сырое мясо.
Обновлено в 06:00
Происшествия

ФСБ в Хабаровске предотвратила массовое убийство в школе

При обыске дома у 18-летнего подростка, готовившего массовое убийство в одной из школ Хабаровска, нашли: обрез 16 калибра 96 патронов к этому обрезу.
Обновлено в 01:38
Культура

Стендап-комика и актера Броди Стивенс нашли мертвым в собственном доме

Актера Броди Стивенса нашли мертвым в собственном доме. Мужчина скончался на 49 году жизни.
Обновлено в 05:15
Спорт

Лыжница Наталья Непряева завоевала бронзу чемпионата мира в скиатлоне

Обновлено в 05:47
Происшествия

ДТП с кортежем президента Молдавии попало на видео

Видеорегистратор запечатлел момент аварии с участием кортежа президента Молдавии Игоря Додона.
Обновлено в 03:30
Политика

Винник не может выйти из голодовки из-за отсутствия медпомощи

Россиянин Александр Винник из-за отсутствия квалифицированной медицинской помощи не может выйти из голодовки, которую он проводит с 26 ноября 2018 года в Греции в знак протеста против нарушения его прав, сообщил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.
Обновлено в 06:15
Происшествия

В «Шереметьево» задержали бельгийца, заявившего о наличии у него бомбы

Как сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в экстренных службах, гражданин Бельгии прибыл в Москву из Таиланда транзитным рейсом вечером в пятницу, чтобы в тот же день с пересадкой в "Шереметьево" вылететь в Париж.
Обновлено в 03:08
Политика

Венесуэла перекрыла мосты на границе с Колумбией

Обновлено в 03:10
Политика

Минобороны поздравило подписчиков в соцсетях эксклюзивными открытками

Обновлено вчера в 16:04
Происшествия

Экс-полпреда на Сахалине депортировали из Кишинева в Москву

В Москву из Кишинева депортировали бывшего полномочного представителя президента России в Сахалинской области Виталия Гулия, который обвиняется в экстремизме.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие

Россия перестроит «Калибр» в ответ на выход США из ракетного договора

Обновлено в 00:51
Политика

Ким Чен Ын поехал на встречу с Трампом на бронепоезде

Обновлено в 06:21
Экономика

Первый кредитор Utair подал на нее в суд после дефолта по кредиту

Третьим лицом в иске указан крупнейший кредитор авиакомпании — Сбербанк, который поддержал отсрочку выплат по синдицированному кредиту на 18,9 млрд руб. Представитель МТС-банка отказался от комментариев, РБК направил запрос в пресс-службу Utair.
Обновлено в 02:59
Культура

В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма

Обновлено в 02:57
ещё по теме
Лунев Андрей
Российский футболист
Российский футболист, вратарь петербургского клуба «Зенит» и национальной сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Вильярреал
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное