Общество
Лунное затмение засняли жители Челябинской областиКП - Челябинск 00:12
Лунное затмение можно было наблюдать в ночь с 16 на 17 июля. Край небесного тела закрыла черная тень. Солнце, Земля и Луна выстроились в одну линию.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Кино
Скончалась актриса Ольга Вяликова
Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.
Обновлено вчера в 07:45
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Политика
Что известно о крушении MH17 над Донбассом через 5 лет после катастрофы
Пять лет назад в Донбассе потерпел крушение Boeing 777, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур. В авиакатастрофе погибли 298 человек.
Обновлено в 00:25
Политика
Байден пошутил про соревнования по отжиманию с Трампом
Кандидат в президенты США Джо Байден в шутку заявил, что бросит главе государства Дональду Трампу вызов по отжиманиям от пола, если тот продолжит указывать на его преклонный возраст.
Обновлено вчера в 23:20
Финансы
Российские банки при кешбэке стали заменять рубли на бонусы
В России крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке.
Обновлено в 00:16
Шоу-бизнес
Иркутяне присоединились к флэшмобу на странице Леди Гаги
Иркутяне присоединились к флэшмобу в официальном аккаунте певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:29
ЖКХ
В России может измениться схема оплаты за вывоз мусора
В России собираются изменить схему оплаты за вывоз мусора. На данный момент рассматривается новый способ расчёта стоимости.
Обновлено вчера в 08:05
Финансы
Экономист назвал «самый плохой день» для рубля
Самым плохим днем для российской валюты может стать следующая пятница — 26 июля, об этом «Российской газете» рассказал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»
Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 02:32
Наука
Опубликовано первое в истории фото квантовой запутанности
Ученым впервые в истории удалось сделать снимок квантовой запутанности.
Обновлено 14 июля в 00:49
Происшествия
В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке
Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
В Турцию прилетел девятый самолет с компонентами С-400
Минобороны Турции сообщило о прибытии в Анкару девятого по счету самолета с компонентами российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Обновлено 15 июля в 05:59
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске
Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Политика
Володин представил свои предложения об изменении Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.
Обновлено в 02:15
Космос
«Протон-М» отправили в космос с заклеенной трещиной
Причиной переноса запуска ракеты-носителя «Протон-М» c космической астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ» стали неполадки на трубопроводе наддува бака.
Обновлено в 00:46
Общество
Ученые обещают сибирякам новые ЧС от большой воды
Уменьшение лесов обладающих способностью задерживать влагу может вызвать серьезные проблемы - увеличится число ЧС, связанных с наводнениями, заявляет ученый Урбан.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Экономика
Силуанов назвал причину распада СССР
Советский Союз развалился из-за неправильной финансовой политики в годы перестройки, а не из-за внешних экономических ограничений, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 10:05
Политика
Лавров оценил перспективы отношений РФ и США
В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия
В Петербурге «знаток» распотрошил банкомат «Промсвязьбанка»
В Полюстрово неизвестный преступник смог тихо взломать банкомат «Промсвязьбанка». Аппарат с деньгами находился в подвальном помещении.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Общество
В Туве ввели режим ЧС из-за повышения уровня воды в реках
Обновлено в 00:35
Общество
Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмы
Гражданин России Алексей Макеев, обвиненный в Мексике в убийстве, приговорен судом к 37,5 года тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего порядка 22 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 18:30
Общество
Власти разъяснили ужесточение правил открытия магазинов в жилых домах
В июне вступили в силу изменения в Жилищном кодексе России, которые ужесточают порядок размещения коммерческих объектов в жилых домах.
Обновлено в 01:00
Политика
Вована, Гудкова и Соболь не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 16:24
Армия и оружие
Уфолог оценил планы штурма Зоны 51
Более миллиона американцев намерены принять участие в масштабном флешмобе, который в Сети окрестили штурмом Зоны 51.
Обновлено вчера в 12:02