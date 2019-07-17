Общество

Лунное затмение засняли жители Челябинской областиКП - Челябинск 00:12

Лунное затмение можно было наблюдать в ночь с 16 на 17 июля. Край небесного тела закрыла черная тень. Солнце, Земля и Луна выстроились в одну линию.
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Астроном рассказал, где в России лучше всего будет видно лунное затмение

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Лунное затмение лучше всего будет видно в Крыму

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Астроном рассказал, где в России лучше всего будет видно лунное затмение

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ТК Звездавчера в 20:35

Лунное затмение ждет туляков этой ночью

Первый Тульскийвчера в 03:09

Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение

РБКвчера в 01:34
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Кино

Скончалась актриса Ольга Вяликова

Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.
Обновлено вчера в 07:45
Политика

Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Политика

Что известно о крушении MH17 над Донбассом через 5 лет после катастрофы

Пять лет назад в Донбассе потерпел крушение Boeing 777, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур. В авиакатастрофе погибли 298 человек.
Обновлено в 00:25
Политика

Байден пошутил про соревнования по отжиманию с Трампом

Кандидат в президенты США Джо Байден в шутку заявил, что бросит главе государства Дональду Трампу вызов по отжиманиям от пола, если тот продолжит указывать на его преклонный возраст.
Обновлено вчера в 23:20
Финансы

Российские банки при кешбэке стали заменять рубли на бонусы

В России крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке.
Обновлено в 00:16
Шоу-бизнес

Иркутяне присоединились к флэшмобу на странице Леди Гаги

Иркутяне присоединились к флэшмобу в официальном аккаунте певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:29
ЖКХ

В России может измениться схема оплаты за вывоз мусора

В России собираются изменить схему оплаты за вывоз мусора. На данный момент рассматривается новый способ расчёта стоимости.
Обновлено вчера в 08:05
Происшествия

Из лагеря в Крыму с отравлением госпитализированы 54 человека

Обновлено в 02:14
Финансы

Экономист назвал «самый плохой день» для рубля

Самым плохим днем для российской валюты может стать следующая пятница — 26 июля, об этом «Российской газете» рассказал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие

Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»

Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 02:32
Наука

Опубликовано первое в истории фото квантовой запутанности

Ученым впервые в истории удалось сделать снимок квантовой запутанности.
Обновлено 14 июля в 00:49
Происшествия

В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке

Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие

В Турцию прилетел девятый самолет с компонентами С-400

Минобороны Турции сообщило о прибытии в Анкару девятого по счету самолета с компонентами российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Обновлено 15 июля в 05:59
Происшествия

Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске

Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Политика

Володин представил свои предложения об изменении Конституции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.
Обновлено в 02:15
Космос

«Протон-М» отправили в космос с заклеенной трещиной

Причиной переноса запуска ракеты-носителя «Протон-М» c космической астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ» стали неполадки на трубопроводе наддува бака.
Обновлено в 00:46
Общество

Ученые обещают сибирякам новые ЧС от большой воды

Уменьшение лесов обладающих способностью задерживать влагу может вызвать серьезные проблемы - увеличится число ЧС, связанных с наводнениями, заявляет ученый Урбан.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе

Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Экономика

Силуанов назвал причину распада СССР

Советский Союз развалился из-за неправильной финансовой политики в годы перестройки, а не из-за внешних экономических ограничений, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 10:05
Политика

Лавров оценил перспективы отношений РФ и США

В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия

В Петербурге «знаток» распотрошил банкомат «Промсвязьбанка»

В Полюстрово неизвестный преступник смог тихо взломать банкомат «Промсвязьбанка». Аппарат с деньгами находился в подвальном помещении.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться

Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Общество

В Туве ввели режим ЧС из-за повышения уровня воды в реках

Обновлено в 00:35
Общество

Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмы

Гражданин России Алексей Макеев, обвиненный в Мексике в убийстве, приговорен судом к 37,5 года тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего порядка 22 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 18:30
Общество

Власти разъяснили ужесточение правил открытия магазинов в жилых домах

В июне вступили в силу изменения в Жилищном кодексе России, которые ужесточают порядок размещения коммерческих объектов в жилых домах.
Обновлено в 01:00
Политика

Вована, Гудкова и Соболь не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму

Обновлено вчера в 16:24
Армия и оружие

Уфолог оценил планы штурма Зоны 51

Более миллиона американцев намерены принять участие в масштабном флешмобе, который в Сети окрестили штурмом Зоны 51.
Обновлено вчера в 12:02
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