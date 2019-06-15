Футбол
Лунина признали лучшим вратарем молодежного чемпионата мираProstoProSport 15:19
Украинского вратаря Андрея Лунина признали лучшим голкипером завершившегося в Польше чемпионата мира среди молодежных команд, составленных из футболистов не старше 20 лет. В шести матчах мирового первенства Лунин пропустил четыре мяча, два из которых были забиты с пенальти.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 20:18, Ашберн
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Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
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В Сеть попали кадры с закрытого пресс-показа Borderlands 3
Обновлено в 04:05
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«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
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В ходе заседания защита Худояна просила суд отклонить ходатайство следственных органов МВД о заключении его под стражу и избрать ему более мягкую меру пресечения, например домашний арест или залог в размере 1 млрд рублей.
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Армия и оружие
На видео впервые показали бронеавтомобиль «Тигр Next»
Канал "Звезда" продемонстрировал процесс подготовки "Тигр Next" к форуму.
Обновлено в 06:51
Музыка
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Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
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Стала известна судьба переданного Алибасову «кота-самозванца»
Чужой канадский сфинкс, которого неизвестный выдал за кота продюсера Бари Алибасова, сейчас живет у поклонницы группы «На-На», рассказал PR-директор продюсера Вадим Горожанкин.
Обновлено в 14:57
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Как защитить ягоды садовой земляники?
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В центре Киева прогремел мощный взрыв
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Джанаев женился на девушке с фамилией Черчесова
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Политика
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Обновлено в 12:30
Религия
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В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»
Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено в 17:24