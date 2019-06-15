Футбол

Лунина признали лучшим вратарем молодежного чемпионата мираProstoProSport 15:19

Украинского вратаря Андрея Лунина признали лучшим голкипером завершившегося в Польше чемпионата мира среди молодежных команд, составленных из футболистов не старше 20 лет. В шести матчах мирового первенства Лунин пропустил четыре мяча, два из которых были забиты с пенальти.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Украинский вратарь «Реала» Лунин признан лучшим голкипером ЧМ U20

Sport24.ru14:29

Лунин - обладатель золотой перчатки МЧМ-2019, хавбек «Валенсии» Ли Кан Ин - лучший футболист

Sport.ru15:29

Украинец Лунин признан лучшим вратарем молодежного ЧМ

Sports.ru14:17

Лунин признан лучшим голкипером чемпионата мира — 2019 U20

Чемпионат14:53

Лунин признан лучшим голкипером молодежного чемпионата мира

Матч ТВ14:37

Лунин – лучший вратарь чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет

Спорт-Экспресс14:31

Вратарь сборной Украины признан лучшим голкипером молодежного ЧМ по футболу

РИА Новости15:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:42, Вашингтон
Футбол

Допелись: концерт «Ленинграда» испортил поле «Открытие Арена»

Обновлено в 17:01
Армия и оружие

Британия решила направить спецназ в Персидский залив

Обновлено в 18:34
Общество

Стала известна судьба переданного семье Алибасова кота-самозванца

Кот, которого неизвестные передали семье Бари Алибасова под видом потерявшегося питомца Чучи, сейчас живет у поклонницы группы «На-на», рассказал 15 июня пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.
Обновлено в 15:15
Происшествия

На Украине обнаружили незаконный трубопровод из России

На Украине в Луганской области пресечена незаконная переправка горюче-смазочных материалов с территории России, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес

Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным

Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.
Обновлено в 14:21
Происшествия

Более 170 человек доставили в полицию после массовой драки под Пензой

Обновлено в 01:31
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Происшествия

Младшего сына хоккеиста Соколова задержали по делу об убийстве матери

Обновлено вчера в 03:55
Музыка

Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма

Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено в 14:03
Политика

Трамп призвал сменить мэра Лондона

Американский президент Дональд Трамп заявил, что британской столице нужен новый мэр. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
Обновлено в 17:41
Футбол

Икарди может подать на «Интер» в суд за травлю

Аргентинский нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди может в ближайшее время расторгнуть контракт с «Интером» через суд.
Обновлено в 09:49
Общество

Купить успех: как зарабатывают на тренингах личностного роста в Ростове

В некоторых случаях цена за успех может составить три тысячи рублей, в других — десятки.
Обновлено в 10:07
Футбол

Лунин попал в число номинантов на премию «Golden Boy»

Итальянское издание Tuttosport представило сотню номинантов на премию Golden Boy. Премия вручается в семнадцатый раз.
Обновлено в 16:33
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Происшествия

Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми

До восьми человек увеличилось число жертв ДТП в Воронежской области, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Воронежской области.
Обновлено в 16:22
Происшествия

В центре Киева произошёл взрыв во дворе жилого дома

Обновлено в 18:34
Общество

Дань уважения: в Москве открыли памятник военным медикам

Обновлено в 17:31
Политика

Зузана Чапутова вступила в должность президента Словакии

Обновлено в 16:24
Политика

Путин и Эрдоган коротко пообщались в Душанбе перед саммитом

Обновлено в 03:49
Общество

Панин рассказал о больших проблемах с сексом у россиян

Обновлено в 17:57
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Политика

Индия вводит пошлины на американские товары

В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.
Обновлено в 14:44
Наука

Какими будут крылья самолетов будущего: снова берем пример с птиц

Помимо опасности для других самолетов, формирование вихря не только отнимает часть подъемной силы крыла, но и создает сопротивление движению вперед.
Обновлено вчера в 13:18
Политика

Шредер признал законным присоединение Крыма к России

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в своей речи в рамках предвыборного мероприятия Социал-демократической партии Германии – встречи с бизнесменами в Бранденбурге - заявил, что санкции против Москвы должны быть отменены, потому что Крым вошел в состав РФ на законных основаниях.
Обновлено в 02:40
Общество

Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами

Объединенная сеть проанализировала также структуру спроса на электронику со стороны туристов и бизнесменов, приезжающих в Россию.
Обновлено в 17:02
Кино

Вышел трейлер нового сезона «Вероники Марс»

В Сети появился трейлер к новому сезону сериала «Вероника Марс».
Обновлено в 11:30
Общество

В РПЦ призвали усилить патриотическое воспитание в школах

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион считает что причиной «утечки мозгов» из России являются просчёты с патриотическим воспитанием в школах, об этом 15 июня он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
Обновлено в 16:07
Происшествия

Экипаж атакованного танкера Front Altair прибыл в Дубай

Весь экипаж нефтяного танкера Front Altair, атакованного в Оманском заливе, прибыли из Ирана в Дубай.
Обновлено в 17:01
Футбол

«Боруссия» собирается вернуть Хуммельса

Тренерский штаб дортмундской «Боруссии» собирается вернуть в клуб защитника Матса Хуммельса, выступающего за «Баварию», сообщает Sport Bild.
Обновлено вчера в 21:31
Политика

Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 04:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Алексеевич Лунин
Украинский футболист
Украинский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид», выступающий за «Леганес» на правах аренды, и национальной сборной Украины. Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также играет за молодёжную сборную.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное