Футбол

Лунина признали лучшим вратарем молодежного чемпионата мираProstoProSport вчера в 15:19

Украинского вратаря Андрея Лунина признали лучшим голкипером завершившегося в Польше чемпионата мира среди молодежных команд, составленных из футболистов не старше 20 лет. В шести матчах мирового первенства Лунин пропустил четыре мяча, два из которых были забиты с пенальти.
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Украинский футболист
Украинский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид», выступающий за «Леганес» на правах аренды, и национальной сборной Украины. Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также играет за молодёжную сборную.
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