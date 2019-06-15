Футбол
Лунина признали лучшим вратарем молодежного чемпионата мираProstoProSport вчера в 15:19
Украинского вратаря Андрея Лунина признали лучшим голкипером завершившегося в Польше чемпионата мира среди молодежных команд, составленных из футболистов не старше 20 лет. В шести матчах мирового первенства Лунин пропустил четыре мяча, два из которых были забиты с пенальти.
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Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Обновлено вчера в 16:38
Кино
В Сочи объявят победителей кинофестиваля «Кинотавр»
Лауреаты 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" будут объявлены в воскресенье на церемонии, которая пройдет в Зимнем театре Сочи.
Обновлено вчера в 17:09
Шоу-бизнес
Ковальчук обвинила Шепелева в бедах семьи Фриске
Певица Юлия Ковальчук в студии программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1» обвинила во всех бедах семьи Жанны Фриске, умершей четыре года назад, ее мужа Дмитрия Шепелева.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
На Украине обнаружили трубу по перекачке топлива из РФ
Сотрудники СБУ изъяли оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива, отмечается на сайте СБУ.
Обновлено вчера в 12:29
Политика
В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России
Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:40
Футбол
Марадона: «„Рука Бога“ была местью англичанам за Фолклендские острова»
В пятницу, 14-го июня, в мировой прокат вышел документальный фильм "Диего Марадона".
Обновлено вчера в 18:29
Общество
Выпускной банкет обойдется школьнику в среднем в 1,7 тыс. рублей
Банкет на класс из 30 учеников в среднем по России будет стоить 50,4 тыс. рублей Траты на выпускной банкет одного российского школьника оцениваются в среднем в 1,68 тыс. рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов производителя онлайн-касс "Эвотор".
Обновлено в 00:15
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем
Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия
Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех
Обновлено вчера в 22:26
Футбол
Глушаков приехал на медосмотр «Спартака»
Обновлено вчера в 05:24
Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
Обновлено вчера в 19:14
Экономика
Почему на Украине резко подорожали огурцы
Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко объяснил, почему на Украине взлетели цены на огурцы, сообщают "Украинские новости".
Обновлено вчера в 16:46
Культура
Том Хэнкс на спор ограбил магазин в Лос‐Анджелесе
Обновлено вчера в 21:15
Политика
Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения газеты The New York Times касательно того, что спецслужбы Соединенных Штатов в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение, не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 21:38
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
Старший сын хоккеиста Соколова пришёл в сознание
Обновлено 14 июня в 07:24
Происшествия
Власти помогут погасить кредиты семье погибшего в драке под Пензой
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в субботу заверил родных погибшего в массовой драке жителя села Чемодановка вблизи Пензы, что поможет погасить их кредиты, общая сумма которых составила около 900 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 14:37
Наука
Какими будут крылья самолетов будущего: снова берем пример с птиц
Помимо опасности для других самолетов, формирование вихря не только отнимает часть подъемной силы крыла, но и создает сопротивление движению вперед.
Обновлено 14 июня в 13:18
Хоккей
«Питтсбург» обменял Олли Мяятту в «Чикаго» на Доминика Кагуна
«Питтсбург Пингвинз» обменял защитника Олли Мяяття в «Чикаго Блэкхоукс» на защитника Доминика Кагуна, информирует официальный «твиттер» клуба.
Обновлено вчера в 22:03
Здоровье
Исследователи выяснили опасность для здоровья офисной работы
Специалисты британского общества Mind провели опрос и выяснили, что свою работу большинство людей воспринимают как главный стресс.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Армия и оружие
Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой
За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
Обновлено вчера в 10:33
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
В воскресенье, 16 июня, православные христиане отмечают День Святой Троицы (Пятидесятницу).
Обновлено вчера в 22:47
Космос
Маск ответил на запуск в космос картонного Рогозина
Обновлено вчера в 07:42
Единоборства
Бриедис победил нокаутом Гловацкого и вышел в финал WBSS
Боксер из Латвии Майрис Бриедис победил нокаутом польского спортсмена Кшиштофа Гловацкого в поединке полуфинала Всемирной боксерской суперсессии (WBSS), проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Риге.
Обновлено в 00:14
Армия и оружие
Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ в рамках летной подготовки экипажей ВКС России.
Обновлено в 00:08
Общество
Елена Малышева ответила на критику программы о «детях-кретинах»
Как известно, на Елену Малышеву обрушился шквал критики после того, как в одном из выпусков ее шоу «Жить здорово» зрители увидели заставку «Откуда берутся дети-кретины» и «Мой ребенок - идиот».
Обновлено вчера в 11:24
Политика
Медведчук рассказал о десятикратном росте цен на газ на Украине
Из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов.
Обновлено вчера в 22:20