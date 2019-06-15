Футбол

Лунина признали лучшим вратарем молодежного чемпионата мираProstoProSport 15:19

Украинского вратаря Андрея Лунина признали лучшим голкипером завершившегося в Польше чемпионата мира среди молодежных команд, составленных из футболистов не старше 20 лет. В шести матчах мирового первенства Лунин пропустил четыре мяча, два из которых были забиты с пенальти.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Вратарь сборной Украины признан лучшим голкипером молодежного ЧМ по футболу

РИА Новости15:16

Лунин - обладатель золотой перчатки МЧМ-2019, хавбек «Валенсии» Ли Кан Ин - лучший футболист

Sport.ru15:29

Лунин признан лучшим голкипером молодежного чемпионата мира

Матч ТВ14:37

Лунин – лучший вратарь чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет

Спорт-Экспресс14:31

Украинский вратарь «Реала» Лунин признан лучшим голкипером ЧМ U20

Sport24.ru14:29

Лунин признан лучшим голкипером чемпионата мира — 2019 U20

Чемпионат14:53

Украинец Лунин признан лучшим вратарем молодежного ЧМ

Sports.ru14:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 21:46, Ашберн
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

Обновлено в 14:32
Происшествия

Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна

В ходе заседания защита Худояна просила суд отклонить ходатайство следственных органов МВД о заключении его под стражу и избрать ему более мягкую меру пресечения, например домашний арест или залог в размере 1 млрд рублей.
Обновлено в 12:34
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено в 19:18
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Обновлено в 12:36
Происшествия

Власти помогут погасить кредиты семье погибшего в драке под Пензой

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в субботу заверил родных погибшего в массовой драке жителя села Чемодановка вблизи Пензы, что поможет погасить их кредиты, общая сумма которых составила около 900 тысяч рублей.
Обновлено в 14:37
Единоборства

Дортикос нокаутировал Табити в полуфинале WBSS

Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе.
Обновлено в 17:21
Политика

Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в интервью изданию Asharq Al-Awsat обвинил Иран в нападениях на танкеры в Оманском заливе и призвал международное сообщество занять "решительную позицию".
Обновлено в 21:34
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено в 15:33
Космос

Работающий на атомном термоядерном синтезе космический корабль позволит зонду добраться до Сатурна всего за два года

К 2028 году двигательная установка, работающая на ядерном термоядерном двигателе, может запустить космическое движение вперед и сократить время полета до далеких планет вдвое, говорят ученые.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие

Иран атаковал американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper

Сообщается о том, что незадолго до атаки на два танкера, иранские системы ПВО зафиксировали американский ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper, находившийся рядом с границами воздушного пространства Ирана, в результате чего по нему была выпущена зенитная ракета.
Обновлено в 03:03
Происшествия

Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье

Сообщается, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу ребенок не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар.
Обновлено в 14:06
Политика

Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму

Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Происшествия

18-летний сын хоккеиста Максима Соколова убил мать

По информации журналистов, сын вратаря Максима Соколова напал с ножом на собственную мать.
Обновлено 13 июня в 12:40
Религия

Троицкую родительскую субботу отмечают православные

Обновлено в 02:36
Армия и оружие

Великобритания отправит в Персидский залив 100 спецназовцев

На фоне усиливающейся напряженности после инцидентов с танкерами в Оманском заливе власти Великобритании усиливают защиту судов в Персидском заливе, сообщает газета The Times.
Обновлено в 17:22
Политика

Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против Мадуро

Европейские страны рассматривают возможность введения санкций в отношении действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нескольких официальных лиц.
Обновлено в 21:29
Политика

Индия вводит пошлины на американские товары

В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.
Обновлено в 14:44
Футбол

«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»

Обновлено в 19:14
Технологии

День, когда Билл Гейтс ушел из Microsoft

15 июня 2006 года Билл Гейтс объявил о своём уходе из Microsoft.
Обновлено в 11:34
Общество

Малышева ответила на критику передачи о «детях-кретинах»

На Елену Малышеву обрушился шквал критики, когда в очередном выпуске ее шоу «Жить здорово!» зрители увидели заставки «Мой ребенок – идиот» и «Откуда берутся дети-кретины».
Обновлено вчера в 09:49
Авто

Какие машины, даже новые, не стоит покупать

Если вы купили новую машину, это не значит, что вы заплатили один раз деньги и все.
Обновлено в 13:11
Политика

Виновных в крушении MH17 назовут в Нидерландах 19 июня

Прокуратура Нидерландов анонсировала назначенную на 19 июня пресс-конференцию совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении Boeing в Донбассе.
Обновлено вчера в 09:32
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти

Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено в 13:18
Музыка

Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма

Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено в 14:03
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Политика

Экс-представитель НАТО озвучил условия вступления Украины в альянс

Бывший представитель НАТО в России Гарри Табах озвучил условия для вступления Украины в Североатлантический альянс в интервью "Апострофу".
Обновлено в 21:25
Наука

В Шотландии нашли искусственные острова древнее Стоунхенджа

Ученые обнаружили озерах в Внешних Гебридских островов в Шотландии искусственные острова древнее знаменитого Стоунхенджа, сообщает Phys.org.
Обновлено в 20:44
Происшествия

На авиашоу в Польше разбился Як-52

В польском городе Плоцк в субботу во время авиашоу потерпел крушение Як-52. Во время выполнения «штопора» пилот не справился с управлением.
Обновлено в 09:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Алексеевич Лунин
Украинский футболист
Украинский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид», выступающий за «Леганес» на правах аренды, и национальной сборной Украины. Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также играет за молодёжную сборную.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное