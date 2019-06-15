Футбол
Лунина признали лучшим вратарем молодежного чемпионата мираProstoProSport 15:19
Украинского вратаря Андрея Лунина признали лучшим голкипером завершившегося в Польше чемпионата мира среди молодежных команд, составленных из футболистов не старше 20 лет. В шести матчах мирового первенства Лунин пропустил четыре мяча, два из которых были забиты с пенальти.
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Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
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«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
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