Футбол
Лунин признан лучшим голкипером молодежного чемпионата мираSoccer.ru 15:19
Голкипер сборной Украины и «Реала» Андрей Лунин был признан лучшим вратарем молодежного чемпионата мира. За весь турнир Лунин отыграл в шести поединках, в которых пропустил четырежды (дважды с пенальти) и отразил один одиннадцатиметровый удар.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:44, Вашингтон
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Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем
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На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП
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Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
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В Таиланде объявили эпидемию лихорадки денге, туристам рекомендуется соблюдать меры предосторожности, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
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Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
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Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара
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Происшествия
Дело о драке в Чемодановке переквалифицировано в убийство
О переквалификации уголовного дела, возбужденного после драки в селе Чемодановка (Пензенская область), сообщает областной главк Следственного комитета.
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Политика
Зеленский пообещал иностранные инвестиции в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведёт переговоры по вопросу иностранных инвестиций в инфраструктуру Донбасса.
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Обновлено в 11:36
Космос
Британский летчик нашел доказательства фальсификации полета США на Луну
По словам Дэвида Брайанта, холм возле вершины Мауна-Кеа на Гавайях мог использоваться в качестве фона для некоторых отснятых материалов, которые затем транслировались по миру в качестве доказательств полета человека на Луне.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Роскосмос: пожар в ЦНИИмаш не создал угрозы Центру управления полетами
Пожар в здании на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в Королеве не создал угрозы функционированию российского Центра управления полетами (ЦУП).
Обновлено в 13:35
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
Обновлено в 14:32
Политика
В Душанбе открылся саммит СВМДА
В Душанбе сегодня, 15 июня, начинается саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено в 01:57
Политика
Канадские спецслужбы уничтожили досье на экс-премьера Эллиота Трюдо
Служба безопасности и разведки Канады уничтожила досье на бывшего премьер-министр Эллиота Трюдо.
Обновлено в 14:10
Происшествия
В администрации Ваганьковского кладбища в Москве произошел взрыв
Взрыв произошел в здании администрации Ваганьковского кладбища Москвы. Об этом в субботу, 15 июня, сообщил «5 канал».
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Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
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Политика
Меркель и Макрон приедут в Киев и «оторвут голову» виновным в саботаже газового договора с Россией
Украинские руководители, ответственные за торпедирование нового транзитного и газового договора с Россией очень скоро столкнутся с гневной реакцией Германии и Франции.
Обновлено в 09:36
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Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака»
Обновлено в 12:55
Политика
Трамп предрек беспрецедентный крах рынку США
Президент США Дональд Трамп заявил, что если его не переизберут на новый срок в 2020 году, американский рынок ждет беспрецедентный крах.
Обновлено в 12:59
Политика
Индия введет пошлины на товары из США
Индия впервые объявила о планах ввести новые тарифы год назад в ответ на повышение пошлин США на индийскую сталь и алюминий, уточняет канал.
Обновлено в 13:35
Гаджеты
Xiaomi показала официальную распаковку смартфона Xiaomi Mi 9T
Во время распаковки автор видео перечисляет ключевые спецификации Xiaomi Mi 9T.
Обновлено в 06:46
Политика
Конституционный кризис в Молдавии завершился победой Додона
По данным собственного источника ТАСС в ДПМ, окончательное решение об отставке правительства руководство партии приняло после встречи с послом США в Молдавии Дереком Хоганом.
Обновлено в 07:10
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Во Франции прошла 31-я акция «жёлтых жилетов»
Обновлено в 15:30
Происшествия
Суд приговорил к 4-м годам условно бизнесмена за пытки над детьми
Судья изучил уголовное дело и приговорил бизнесмена к 4-м годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Обновлено вчера в 08:19