Футбол

Лунин признан лучшим голкипером молодежного чемпионата мираSoccer.ru 15:19

Голкипер сборной Украины и «Реала» Андрей Лунин был признан лучшим вратарем молодежного чемпионата мира. За весь турнир Лунин отыграл в шести поединках, в которых пропустил четырежды (дважды с пенальти) и отразил один одиннадцатиметровый удар.
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Лунин признан лучшим голкипером молодежного чемпионата мира

Матч ТВ14:37

Вратарь сборной Украины признан лучшим голкипером молодежного ЧМ по футболу

РИА Новости15:16

Лунин признан лучшим голкипером чемпионата мира — 2019 U20

Чемпионат14:53

Лунин – лучший голкипер молодёжного ЧМ-2019

Metaratings14:51

Украинский вратарь «Реала» Лунин признан лучшим голкипером ЧМ U20

Sport24.ru14:29

Лунин – лучший вратарь чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет

Спорт-Экспресс14:31

Украинец Лунин признан лучшим вратарем молодежного ЧМ

Sports.ru14:17
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Андрей Алексеевич Лунин
Украинский футболист
Украинский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид», выступающий за «Леганес» на правах аренды, и национальной сборной Украины. Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также играет за молодёжную сборную.
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