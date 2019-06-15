Лунин признан лучшим голкипером молодежного чемпионата мираSoccer.ru 15:19

Голкипер сборной Украины и «Реала» Андрей Лунин был признан лучшим вратарем молодежного чемпионата мира. За весь турнир Лунин отыграл в шести поединках, в которых пропустил четырежды (дважды с пенальти) и отразил один одиннадцатиметровый удар.

Происшествия На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП "На 24-м километре МКАД произошло столкновение пяти машин, в результате чего есть один пострадавший", - сказал собеседник агенства.

Авто Автомобили с пробегом подорожали Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).

Здоровье В Таиланде объявили эпидемию лихорадки денге В Таиланде объявили эпидемию лихорадки денге, туристам рекомендуется соблюдать меры предосторожности, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Музыка Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.

Происшествия 18-летний сын хоккеиста Максима Соколова убил мать По информации журналистов, сын вратаря Максима Соколова напал с ножом на собственную мать.

Транспорт В Петербурге оборудуют около 600 новых транспортных остановок Смольный до июля 2020 года собирается оборудовать порядка 600 новых остановок транспорта в Петербурге - это необходимо для функционирования новой маршрутной сети города.

Происшествия Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара Через два месяца после пожара, который уничтожил крышу собора и шпиль, в парижском соборе Нотр-Дам состоялась первая служба.

Происшествия Дело о драке в Чемодановке переквалифицировано в убийство О переквалификации уголовного дела, возбужденного после драки в селе Чемодановка (Пензенская область), сообщает областной главк Следственного комитета.

Политика Зеленский пообещал иностранные инвестиции в Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведёт переговоры по вопросу иностранных инвестиций в инфраструктуру Донбасса.

Космос Илон Маск прокомментировал выход в космос «Рогозина» на «жигулях» Команда ToSky Томского государственного университета запустила ранее в стратосферу с помощью зонда игрушечный автомобиль с портретом главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Космос Британский летчик нашел доказательства фальсификации полета США на Луну По словам Дэвида Брайанта, холм возле вершины Мауна-Кеа на Гавайях мог использоваться в качестве фона для некоторых отснятых материалов, которые затем транслировались по миру в качестве доказательств полета человека на Луне.

Происшествия Роскосмос: пожар в ЦНИИмаш не создал угрозы Центру управления полетами Пожар в здании на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в Королеве не создал угрозы функционированию российского Центра управления полетами (ЦУП).

Политика В Душанбе открылся саммит СВМДА В Душанбе сегодня, 15 июня, начинается саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Политика Канадские спецслужбы уничтожили досье на экс-премьера Эллиота Трюдо Служба безопасности и разведки Канады уничтожила досье на бывшего премьер-министр Эллиота Трюдо.

Происшествия В администрации Ваганьковского кладбища в Москве произошел взрыв Взрыв произошел в здании администрации Ваганьковского кладбища Москвы. Об этом в субботу, 15 июня, сообщил «5 канал».

Кино Скончался режиссер Франко Дзеффирелли Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.

Политика Меркель и Макрон приедут в Киев и «оторвут голову» виновным в саботаже газового договора с Россией Украинские руководители, ответственные за торпедирование нового транзитного и газового договора с Россией очень скоро столкнутся с гневной реакцией Германии и Франции.

Политика Трамп предрек беспрецедентный крах рынку США Президент США Дональд Трамп заявил, что если его не переизберут на новый срок в 2020 году, американский рынок ждет беспрецедентный крах.

Политика Индия введет пошлины на товары из США Индия впервые объявила о планах ввести новые тарифы год назад в ответ на повышение пошлин США на индийскую сталь и алюминий, уточняет канал.

Гаджеты Xiaomi показала официальную распаковку смартфона Xiaomi Mi 9T Во время распаковки автор видео перечисляет ключевые спецификации Xiaomi Mi 9T.

Политика Конституционный кризис в Молдавии завершился победой Додона По данным собственного источника ТАСС в ДПМ, окончательное решение об отставке правительства руководство партии приняло после встречи с послом США в Молдавии Дереком Хоганом.