Футбол
Лунин признан лучшим голкипером молодежного чемпионата мираМатч ТВ 14:37
Международная федерация футбола (ФИФА) распределила награды среди лучших игроков молодежного чемпионата мира. Лучшим голкипером стал футболист «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин. Приз лучшего бомбардира турнира выиграл представитель национальной команды Норвегии и «Зальцбурга» Эрлинг Холанн.
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