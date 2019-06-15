Футбол
Лунин признан лучшим голкипером молодежного чемпионата мираМатч ТВ вчера в 14:37
Лучшим голкипером стал футболист «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин. Приз лучшего бомбардира турнира выиграл представитель национальной команды Норвегии и «Зальцбурга» Эрлинг Холанн. Звание лучшего игрока молодежного чемпионата мира завоевал футболист сборной Кореи и «Валенсии» Канг-Ин Ли.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:29, Вашингтон
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Обновлено вчера в 09:36
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Беспроводные наушники AirPods 2 не оправдали ожиданий
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Обновлено вчера в 14:39
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Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".
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Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
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Обновлено вчера в 23:12
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Тайсон Фьюри победил Шварца во втором раунде техническим нокаутом
В конце второго раунда британец отправил своего оппонента в нокдаун, а затем обрушил на него такой град, оставшихся безответными, ударов, что судья вынужден был остановить бой и присудить немцу поражение техническим нокаутом ввиду явного преимущества Фьюри.
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Футбол
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