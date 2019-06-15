Футбол

Лунин признан лучшим голкипером молодежного чемпионата мираМатч ТВ вчера в 14:37

Лучшим голкипером стал футболист «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин. Приз лучшего бомбардира турнира выиграл представитель национальной команды Норвегии и «Зальцбурга» Эрлинг Холанн. Звание лучшего игрока молодежного чемпионата мира завоевал футболист сборной Кореи и «Валенсии» Канг-Ин Ли.
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Газета.Ruвчера в 15:57

Лунин – лучший вратарь чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет

Спорт-Экспрессвчера в 14:31
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Чернокожий сотрудник американской компании Boeing Кертис Энтони пожаловался в суд после того, как на работе к нему стали относиться враждебно из-за его цвета кожи.
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Жители деревни Чемодановка в Пензенской области устроили сход, перекрыв федеральную трассу М-5 «Урал».
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Православные верующие отмечают в воскресенье День Святой Троицы, или Пятидесятницу, один из важнейших христианских праздников.
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Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".
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Бриедис победил нокаутом Гловацкого в полуфинале WBSS

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Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

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В конце второго раунда британец отправил своего оппонента в нокдаун, а затем обрушил на него такой град, оставшихся безответными, ударов, что судья вынужден был остановить бой и присудить немцу поражение техническим нокаутом ввиду явного преимущества Фьюри.
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Аргентина уступила Колумбии в матче Кубка Америки

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Андрей Алексеевич Лунин
Украинский футболист
Украинский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид», выступающий за «Леганес» на правах аренды, и национальной сборной Украины. Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также играет за молодёжную сборную.
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