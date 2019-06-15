Футбол

Лунин признан лучшим голкипером молодежного чемпионата мираМатч ТВ 14:37

Международная федерация футбола (ФИФА) распределила награды среди лучших игроков молодежного чемпионата мира. Лучшим голкипером стал футболист «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин. Приз лучшего бомбардира турнира выиграл представитель национальной команды Норвегии и «Зальцбурга» Эрлинг Холанн.
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Андрей Алексеевич Лунин
Украинский футболист
Украинский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид», выступающий за «Леганес» на правах аренды, и национальной сборной Украины. Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также играет за молодёжную сборную.
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