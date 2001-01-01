Футбол

Лунин попал в число номинантов на премию «Golden Boy»Bobsoccer 16:33

В список претендентов попал вратарь "Реала" Андрей Лунин, который стал победителем молодежного чемпионата мира со сборной Украины. Всего в списке пять футболистов из мадридского "Реала". "Монако" так же представлен пятью игроками.
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Лунин, де Лигт и Доннарумма – среди претендентов на награду Golden Boy

ProstoProSport17:06

Де Лигт и Санчо номинированы на звание лучшего молодого игрока в Европе, россиян в списке нет

Спорт день за днем17:03

Лунин – в сотне претендентов на премию Golden Boy

Metaratings16:52

Де Лигт, Доннарумма, Винисиус и Лунин вошли в расширенный список претендентов на Golden Boy

Бомбардир.ру16:54

Стали известны претенденты на награду Golden Boy

Чемпионат16:34

Лунин, де Лигт и Фелиш – в топ-100 претендентов на премию Golden Boy

Спорт-Экспресс16:25

Лунин, де Лигт, Феликс и Винисиус – в числе претендентов на награду Golden Boy

Sports.ru16:07
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Общество

Цивилев пообещал переселить просившихся в Канаду жителей Киселевска

Обновлено в 12:22
Происшествия

Младшего сына хоккеиста Соколова задержали по делу об убийстве матери

Обновлено вчера в 03:55
Происшествия

Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми

До восьми человек увеличилось число жертв ДТП в Воронежской области, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Воронежской области.
Обновлено в 16:22
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Происшествия

Более 170 человек доставили в полицию после массовой драки под Пензой

Обновлено в 01:31
Технологии

Запущен сайт для превращения каракулей в реалистичные пейзажи

Обновлено в 06:22
Космос

Саранские студенты вышли на связь с космосом

В столице Мордовии учащиеся Саранского политехнического техникума поговорили в прямом эфире по радиосвязи с российскими космонавтами на Международной космической станции.
Обновлено в 10:16
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие

В России прошли испытания подводного робота «Клавесин»

Обновлено в 00:20
Футбол

Венесуэла сыграла вничью с Перу на Кубке Америки

Сборная Венесуэлы и команда Перу разошлись миром в матче 1-го тура группового турнира Кубка Америки – 0:0. Главный судья Вильмар Рольдан Перес отменил два гола перуанцев при помощи системы видеоассистента рефери (ВАР).
Обновлено в 16:59
Политика

Канадские спецслужбы уничтожили досье на экс-премьера Трюдо

Досье на экс-премьера Эллиота-Пьера Трюдо было уничтожено канадскими спецслужбами, сообщает телеканал CTV.
Обновлено в 16:07
Происшествия

В Могадишо восемь человек погибли в результате взрыва

По меньшей мере восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля недалеко от здания парламента в столице Сомали Могадишо, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на службу скорой помощи.
Обновлено в 09:53
Происшествия

В центре Киева произошёл взрыв во дворе жилого дома

Обновлено в 18:34
Общество

Стала известна судьба переданного семье Алибасова кота-самозванца

Кот, которого неизвестные передали семье Бари Алибасова под видом потерявшегося питомца Чучи, сейчас живет у поклонницы группы «На-на», рассказал 15 июня пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.
Обновлено в 15:15
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Происшествия

Двое российских туристов пострадали в ДТП в Турции

Как сообщает Генеральное консульство России в Анталье, двое россиян, находившихся в автобусе, получили незначительные травмы.
Обновлено в 07:00
Политика

Индия вводит пошлины на американские товары

В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.
Обновлено в 14:44
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

Обновлено в 14:32
Происшествия

Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара

Через два месяца после пожара, который уничтожил крышу собора и шпиль, в парижском соборе Нотр-Дам состоялась первая служба.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна

Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Футбол

Допелись: концерт «Ленинграда» испортил поле «Открытие Арена»

Обновлено в 17:01
Наука

В Австралии обнаружена окаменелость гигантского трилобита

Окаменелость крупного членистоногого из давно вымершей группы морских существ, называемых трилобитами, были найдены на острове Кенгуру (Южная Австралия), сообщается на сайте Университета Аделаиды.
Обновлено вчера в 07:23
Футбол

Украинский полузащитник «Шахтера» перешел в «Рубин»

Обновлено в 14:28
Общество

Дань уважения: в Москве открыли памятник военным медикам

Обновлено в 17:31
Политика

Трамп призвал сменить мэра Лондона

Американский президент Дональд Трамп заявил, что британской столице нужен новый мэр. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
Обновлено в 17:41
Армия и оружие

Британия решила направить спецназ в Персидский залив

Обновлено в 18:34
Политика

Появилось видео скандальной шутки-пророчества Лолиты и Цекало

Обновлено в 14:41
Общество

Во Франции прошла 31-я акция «жёлтых жилетов»

Обновлено в 15:30
Музыка

Загитова откатала номер под любимую песню Медведевой

Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес

Алена Хмельницкая показала архивное фото с актерских проб

Глядя на архивное фото, многие поклонники заявили, что спустя больше 30 лет Хмельницкая мало изменилась, а ее дочь Ксения сильно похожа на маму в молодости.
Обновлено вчера в 15:35
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Андрей Алексеевич Лунин
Украинский футболист
Украинский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид», выступающий за «Леганес» на правах аренды, и национальной сборной Украины. Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также играет за молодёжную сборную.
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Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
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