Футбол
Лунин попал в число номинантов на премию «Golden Boy»Bobsoccer 16:33
Итальянское издание Tuttosport представило сотню номинантов на премию Golden Boy. Премия вручается в тринадцатый раз. Обладатель будет объявлен в ноябре.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 17:15, Вашингтон
Происшествия
Губернатор Белозерцев обещал оплатить кредиты погибшего в Чемодановке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообещал родным погибшего в драке в селе Чемодановка погасить их кредиты в размере 900 тысяч рублей.
Обновлено в 15:55
Здоровье
Наполеонов уже нет. Врач-психиатр о здоровье россиян
Обычные люди под словом «шизофрения» имеют в виду любое психическое заболевание.
Обновлено в 17:08
Экономика
Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку
Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.
Обновлено в 04:36
Происшествия
На территории «ЦНИИмаш» произошел пожар
В Подмосковье произошел пожар на территории "ЦНИИмаш", головного предприятия "Роскосмоса".
Обновлено в 15:04
Футбол
Булыкин стал кандидатом в депутаты Мосгордумы
Бывший футболист сборной России, московских "Динамо" и "Локомотива" Дмитрий Булыкин сообщил, что зарегистрировался кандидатом в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено в 15:33
Политика
Индия вводит пошлины на американские товары
В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.
Обновлено в 14:44
Политика
Канадские спецслужбы уничтожили досье на экс-премьера Трюдо
Досье на экс-премьера Эллиота-Пьера Трюдо было уничтожено канадскими спецслужбами, сообщает телеканал CTV.
Обновлено в 16:07
Происшествия
В Саратове толпа агрессивных девушек зарезала мужчину
В Саратове возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины девушкой.
Обновлено в 14:40
Политика
Глава Демократической партии Молдавии покинул страну
Обновлено в 03:02
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Происшествия
Весь экипаж атакованного в Оманском заливе танкера прибыл в Дубай
Экипаж танкера Front Altair, атакованного в Оманском заливе, в полном составе прибыл в Дубай.
Обновлено в 17:07
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено вчера в 04:08
Кино
Режиссер фильма «Люди Икс: Темный Феникс» признал провал
Режиссер фантастического фильма "Люди Икс: Темный Феникс" Саймон Кинберг признал провал в прокате и взял на себя ответственность за произошедшее.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star
Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Футбол
Джанаев женился на девушке с фамилией Черчесова
Обновлено в 16:00
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
Обновлено в 16:09
Происшествия
Дело об убийстве в Чемодановке передано в центральный аппарат СК
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин передал расследование дела об убийстве жителя Чемодановки в Пензенской области в Главное следственное управление СК.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.
Обновлено в 14:21
Шоу-бизнес
Певица Нюша впервые показала подросшую дочь
Отечественная певица Нюша впервые показала поклонникам свою подросшую дочь.
Обновлено в 05:39
Здоровье
Какой праздник отмечают 16 июня
Многим интересно, какой праздник отмечают 16 июня. Как сообщает ToDay News Ufa, 16 июня отмечают День медицинского работника(День медика).
Обновлено в 13:00
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Политика
NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему
Американские спецслужбы усилили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.
Обновлено в 14:19
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Происшествия
Опубликован предварительный отчет о катастрофе SSJ-100 в «Шереметьево»
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет о расследовании трагедии в «Шереметьево», где 5 мая при экстренной посадке загорелся самолет SSJ-100.
Обновлено вчера в 07:48
Авто
Renault Arkana: важная информация о новинке
Обновлено в 06:08
Происшествия
Подросток погиб на глазах у семьи во время съемки видео для TikTok
В Индии подростка застрелили из самодельного пистолета во время съемки видео для приложения TikTok, сообщает International Business Times of India.
Обновлено в 13:55
Финансы
ЦБ допустил новое снижение ключевой ставки
Банк России допускает еще одно или два снижения ключевой ставки до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 09:00