Лунин попал в число номинантов на премию «Golden Boy»Bobsoccer 16:33

Итальянское издание Tuttosport представило сотню номинантов на премию Golden Boy. Премия вручается в тринадцатый раз. Обладатель будет объявлен в ноябре.

Спорт день за днем

Лунин попал в число номинантов на премию «Golden Boy»

Спорт день за днем

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