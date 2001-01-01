Футбол

Лунин попал в число номинантов на премию «Golden Boy»Bobsoccer 16:33

Итальянское издание Tuttosport представило сотню номинантов на премию Golden Boy. Премия вручается в тринадцатый раз. Обладатель будет объявлен в ноябре.
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Лунин, де Лигт и Доннарумма – среди претендентов на награду Golden Boy

ProstoProSport17:06

Де Лигт и Санчо номинированы на звание лучшего молодого игрока в Европе, россиян в списке нет

Спорт день за днем17:03

Лунин, де Лигт и Фелиш – в топ-100 претендентов на премию Golden Boy

Спорт-Экспресс16:25

Лунин – в сотне претендентов на премию Golden Boy

Metaratings16:52

Стали известны претенденты на награду Golden Boy

Чемпионат16:34

Де Лигт, Доннарумма, Винисиус и Лунин вошли в расширенный список претендентов на Golden Boy

Бомбардир.ру16:54

Лунин, де Лигт, Феликс и Винисиус – в числе претендентов на награду Golden Boy

Sports.ru16:07
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Происшествия

Губернатор Белозерцев обещал оплатить кредиты погибшего в Чемодановке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообещал родным погибшего в драке в селе Чемодановка погасить их кредиты в размере 900 тысяч рублей.
Обновлено в 15:55
Здоровье

Наполеонов уже нет. Врач-психиатр о здоровье россиян

Обычные люди под словом «шизофрения» имеют в виду любое психическое заболевание.
Обновлено в 17:08
Экономика

Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку

Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.
Обновлено в 04:36
Происшествия

На территории «ЦНИИмаш» произошел пожар

В Подмосковье произошел пожар на территории "ЦНИИмаш", головного предприятия "Роскосмоса".
Обновлено в 15:04
Футбол

Булыкин стал кандидатом в депутаты Мосгордумы

Бывший футболист сборной России, московских "Динамо" и "Локомотива" Дмитрий Булыкин сообщил, что зарегистрировался кандидатом в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 13:47
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено в 15:33
Политика

Индия вводит пошлины на американские товары

В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.
Обновлено в 14:44
Политика

Канадские спецслужбы уничтожили досье на экс-премьера Трюдо

Досье на экс-премьера Эллиота-Пьера Трюдо было уничтожено канадскими спецслужбами, сообщает телеканал CTV.
Обновлено в 16:07
Происшествия

В Саратове толпа агрессивных девушек зарезала мужчину

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины девушкой.
Обновлено в 14:40
Политика

Глава Демократической партии Молдавии покинул страну

Обновлено в 03:02
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Происшествия

Весь экипаж атакованного в Оманском заливе танкера прибыл в Дубай

Экипаж танкера Front Altair, атакованного в Оманском заливе, в полном составе прибыл в Дубай.
Обновлено в 17:07
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено вчера в 04:08
Кино

Режиссер фильма «Люди Икс: Темный Феникс» признал провал

Режиссер фантастического фильма "Люди Икс: Темный Феникс" Саймон Кинберг признал провал в прокате и взял на себя ответственность за произошедшее.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес

Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star

Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Футбол

Джанаев женился на девушке с фамилией Черчесова

Обновлено в 16:00
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

Обновлено в 16:09
Происшествия

Дело об убийстве в Чемодановке передано в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин передал расследование дела об убийстве жителя Чемодановки в Пензенской области в Главное следственное управление СК.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес

Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным

Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.
Обновлено в 14:21
Шоу-бизнес

Певица Нюша впервые показала подросшую дочь

Отечественная певица Нюша впервые показала поклонникам свою подросшую дочь.
Обновлено в 05:39
Здоровье

Какой праздник отмечают 16 июня

Многим интересно, какой праздник отмечают 16 июня. Как сообщает ToDay News Ufa, 16 июня отмечают День медицинского работника(День медика).
Обновлено в 13:00
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:45
Политика

NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему

Американские спецслужбы усилили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.
Обновлено в 14:19
Технологии

В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей

Обновлено в 08:39
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Происшествия

Опубликован предварительный отчет о катастрофе SSJ-100 в «Шереметьево»

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет о расследовании трагедии в «Шереметьево», где 5 мая при экстренной посадке загорелся самолет SSJ-100.
Обновлено вчера в 07:48
Авто

Renault Arkana: важная информация о новинке

Обновлено в 06:08
Происшествия

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара

Обновлено в 05:59
Происшествия

Подросток погиб на глазах у семьи во время съемки видео для TikTok

В Индии подростка застрелили из самодельного пистолета во время съемки видео для приложения TikTok, сообщает International Business Times of India.
Обновлено в 13:55
Финансы

ЦБ допустил новое снижение ключевой ставки

Банк России допускает еще одно или два снижения ключевой ставки до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 09:00
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Итальянский футболист, вратарь клуба «Милан» и национальной сборной Италии.
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