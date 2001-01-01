Футбол
Лунин перешёл из «Реала» в «Вальядолид» на правах арендыЧемпионат 16:14
Напомним, прошлый сезон Лунин провёл на правах аренды в «Леганесе», в чемпионате Испании он сыграл пять матчей. Ранее в СМИ сообщалось, что к украинскому футболисту проявляет интерес другой испанский клуб — «Бетис». Лунин перешёл в мадридский «Реал» прошлым летом из луганской «Зари» за € 8,5 млн.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 22:24, Ашберн
Религия
Медовый Спас в 2019 году: что нельзя делать в праздник
Обновлено в 19:30
Интернет
Facebook расшифровывала аудиосообщения пользователей
Компания Facebook привлекала сотни подрядчиков, которые занимались расшифровкой голосовых сообщений пользователей социальной сети, сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 19:59
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Политика
Замминистра культуры и туризма КНР оценил отношения с Россией
Отношения между Россией и КНР в настоящее время находятся на лучшем этапе своего развития в истории.
Обновлено в 21:59
Происшествия
Забредшего в город медведя застрелили на севере Японии
Дикий медведь забрел в один из жилых районов японского Саппоро, передает общественное телевидение Японии.
Обновлено в 21:50
Космос
Обнаружены признаки космической катастрофы вблизи Земли
Обновлено в 02:44
Гаджеты
Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.
Обновлено в 21:28
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено в 20:50
Здоровье
Россельхознадзор назвал возможную причину заноса АЧС в Приморье
Причиной заноса африканской чумы свиней в Приморье могло стать перемещение диких кабанов из КНР, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Обновлено в 20:50
Гаджеты
Xiaomi представила новую версию смартфона Mi 9
Обновлено в 08:13
Футбол
Стюарды «Драгау» не пускают корреспондентов «Матч ТВ» на бровку
Стюарды стадиона "Драгау" препятствуют работе корреспондентов "Матч ТВ", не пуская их на бровку для интервью с футболистами.
Обновлено в 17:24
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Общество
Тайфун «Кроса» может вызвать наводнение в Приморье
Тайфун "Кроса", который направляется к Японии, к выходным может подойти к Приморью, вызвать сильные дожди и привести к наводнению, сообщается на сайте Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Обновлено в 10:12
Общество
В России запретили дистанционную передачу прав на недвижимость
В России начал действовать закон, запрещающий дистанционную передачу прав на недвижимость.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие
ВСУ впервые после перемирия применили танки в Донбассе
Впервые с начала перемирия в Донбассе ВСУ применили танки при обстреле ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обновлено в 08:41
Общество
«Аэрофлот» изменит правила доступа в бизнес-залы аэропортов
«Аэрофлот» с 15 августа меняет правила доступа участников золотого уровня программы «Аэрофлот Бонус» в бизнес-залы аэропортов Архангельска и Магнитогорска.
Обновлено в 10:06
Здоровье
Назван продлевающий молодость овощ
Витамин К способствует свертываемости крови. Кстати, в других овощах он не содержится вообще.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Общество
Пострадать от наводнения в Хабаровском крае могут 18,5 тысяч человек
В случае реализации худшего сценария из-за наводнения в Хабаровском крае пострадает около 18,5 тыс. человек, сообщил губернатор региона Сергей Фургал.
Обновлено в 21:23
Общество
В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю
На июньской Международной конференции труда в Женеве премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе в будущем.
Обновлено вчера в 13:21
Политика
В Кремле прокомментировали московские протесты
На вопрос, считают ли в Кремле, что несогласованный митинг можно квалифицировать как массовые беспорядки, Песков ответил, что это так, если митинг «приобретает форму массовых беспорядков».
Обновлено в 06:09
Общество
Украинская компания претендует на «Турецкий поток» в Болгарии
Консорциум с участием украинской компании предложил выполнить болгарский проект за $ 210 млн, превысив тем самым установленную планку, и, очевидно, уступит другому консорциуму — DZZD FERROSTAAL BALKANGAZ.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала растяжку в нижнем белье
Артистка продемонстрировала подписчикам свою растяжку. При этом одета исполнительница была в комплект черного белья.
Обновлено в 06:27
Здоровье
Хроническая усталость женщины оказалась смертоносной болезнью
Жительница английского города Милтон-Кинс, графство Бакингемшир, десять лет принимала симптомы рака головного мозга за хроническую усталость.
Обновлено в 22:08
Шоу-бизнес
Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем
Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.
Обновлено в 11:01
Общество
Копию посмертной маски Наполеона выставили на торги в США
Обновлено в 17:21
Футбол
Рибери хотел бы зарабатывать в новом клубе 4 миллиона евро в год
Полузащитник Франк Рибери хочет зарабатывать в новом клубе 4 миллиона евро в год, утверждает Futbol Arena.
Обновлено в 09:35
Общество
Guns N’ Roses достигли договоренностей по иску к пивоварне
Обновлено в 18:20
Футбол
Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Раунд плей-офф "Динамо" Загреб (Хорватия) — "Русенборг" (Норвегия) АПОЭЛ (Кипр) — "Аякс" (Голландия) ЛАСК (Австрия) — "Брюгге" (Бельгия) "Олимпиакос" (Греция) — "Краснодар" (Россия) ЧФР Клуж (Румыния) — "Славия" Прага (Чехия) "Янг Бойз" (Швейцария) — "Црвена Звезда" (Сербия) Первые матчи пройдут 20 – 21 августа, ответные — 27 – 28 августа.
Обновлено в 17:13
Политика
Украинский журналист посетовал на хорошее отношение грузин к россиянам
Украинский журналист Кирилл Сазонов пожаловался на хорошее отношении жителей Грузии к россиянам.
Обновлено в 19:55