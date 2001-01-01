Напомним, прошлый сезон Лунин провёл на правах аренды в «Леганесе», в чемпионате Испании он сыграл пять матчей. Ранее в СМИ сообщалось, что к украинскому футболисту проявляет интерес другой испанский клуб — «Бетис». Лунин перешёл в мадридский «Реал» прошлым летом из луганской «Зари» за € 8,5 млн.

Лунин перешёл из «Реала» в «Вальядолид» на правах аренды

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