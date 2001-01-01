Футбол

Лунин перешёл из «Реала» в «Вальядолид» на правах арендыЧемпионат вчера в 16:14

Напомним, прошлый сезон Лунин провёл на правах аренды в «Леганесе», в чемпионате Испании он сыграл пять матчей. Ранее в СМИ сообщалось, что к украинскому футболисту проявляет интерес другой испанский клуб — «Бетис». Лунин перешёл в мадридский «Реал» прошлым летом из луганской «Зари» за € 8,5 млн.
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«Вальядолид» арендовал Лунина у «Реала». Игроком интересовался «Милан»

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Андрей Алексеевич Лунин
Украинский футболист
Украинский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Украины. Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, также играл в молодёжной сборной страны.
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