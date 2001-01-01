Напомним, прошлый сезон Лунин провёл на правах аренды в «Леганесе», в чемпионате Испании он сыграл пять матчей. Ранее в СМИ сообщалось, что к украинскому футболисту проявляет интерес другой испанский клуб — «Бетис». Лунин перешёл в мадридский «Реал» прошлым летом из луганской «Зари» за € 8,5 млн.

Лунин перешёл из «Реала» в «Вальядолид» на правах аренды

Футбол В следующем раунде ЛЧ «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» Ранее греческий «Олимпиакос», который сегодня повторно обыграл турецкий «Башакшехир» с разгромным счетом 2:0 пробился в раунд плей-офф.

Кино Козловский завершил съемки фильма об аварии на Чернобыльской АЭС Режиссер Данила Козловский завершил съемки своего фильма под рабочим названием «Когда падали аисты» о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).

Общество Оппозиция подала заявки на очередной митинг 24 августа В мэрию Москвы направлены две заявка на новый митинг на 24 августа, его организаторы — глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев и координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова.

Шоу-бизнес Илья Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках Народный артист Российской Федерации и поэт-песенник Илья Резник подверг критике шутку российской певицы, в которой она назвала себя "блокадницей".

Футбол Почему «Матч ТВ» не показывает матч «Краснодара» в Порту Телеканал «Матч ТВ» в 22:00 мск объявил об отмене трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» буквально перед стартовым свистком.

Политика Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.

Общество В России запретили дистанционную передачу прав на недвижимость В России начал действовать закон, запрещающий дистанционную передачу прав на недвижимость.

Экономика ЦБ отметил потерю 500 тыс. предпенсионеров на рынке труда По данным Росстата, в случае с предпенсионерами рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тыс.), а с "молодыми" пенсионерами — 129 тыс. По словам экономистов ЦБ, это в основном связано с изменением возрастной структуры российских граждан за счет снижения численности людей этих возрастных категорий.

Финансы Ипотечный долг США превысил уровень кризисного 2008 года Федеральный резервный банк Нью-Йорка сообщил, что ипотечный долг США во втором квартале превысил максимум 2008 года, когда начался финансовый кризис.

Здоровье Врачи предупредили об опасностях четырехдневной рабочей недели В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.

Армия и оружие В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.

Общество В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары Днем безоблачное небо увеличит прогрев воздуха до плюс 30-36 градусов.

Общество Мэр Киселевска пожаловался в полицию на заснявшую его туристку из США Мэр города Киселевска в Кемеровской области Максим Шкарабейников написал заявление в полицию на жительницу США Алину Симоне, которая засняла его во время беседы с жителями.

Футбол Киевское «Динамо» выбыло из Лиги чемпионов В Киеве прошел ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Динамо" и бельгийским "Брюгге".

Интернет Facebook признала прослушку голосовых сообщений пользователей Компания Facebook Inc. платила сотням сторонних подрядчиков за то, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.

Происшествия Пожар на теплоходе «Святая Русь» локализован Ранее сообщалось, что в затоне Сибирский Нижегородской области произошел пожар на пассажирском трехпалубном теплоходе.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Экономика Лесная отрасль все еще дает 1% ВВП в РФ, ситуация не меняется - Трутнев Ситуация в лесной отрасли России пока не меняется, и ее объем в ВВП страны все еще составляет 1%, сообщил на совещании по теме лесной отрасли во Владивостоке вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Общество Порядок выплат ежемесячных детских пособий меняют Профильное министерство подготовило проект изменений в порядок выдачи ежемесячных выплат при рождении первого и второго ребёнка.

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

Игры В сети появились первые кадры новой Need for Speed Поклонники Need for Speed нашли первые скриншоты новой игры серии с подзаголовком Heat.