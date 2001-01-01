Футбол
Лунин перешёл из «Реала» в «Вальядолид» на правах арендыЧемпионат вчера в 16:14
Напомним, прошлый сезон Лунин провёл на правах аренды в «Леганесе», в чемпионате Испании он сыграл пять матчей. Ранее в СМИ сообщалось, что к украинскому футболисту проявляет интерес другой испанский клуб — «Бетис». Лунин перешёл в мадридский «Реал» прошлым летом из луганской «Зари» за € 8,5 млн.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено вчера в 20:50
Футбол
В следующем раунде ЛЧ «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом»
Ранее греческий «Олимпиакос», который сегодня повторно обыграл турецкий «Башакшехир» с разгромным счетом 2:0 пробился в раунд плей-офф.
Обновлено вчера в 20:12
Кино
Козловский завершил съемки фильма об аварии на Чернобыльской АЭС
Режиссер Данила Козловский завершил съемки своего фильма под рабочим названием «Когда падали аисты» о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).
Обновлено вчера в 11:26
Общество
Оппозиция подала заявки на очередной митинг 24 августа
В мэрию Москвы направлены две заявка на новый митинг на 24 августа, его организаторы — глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев и координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова.
Обновлено вчера в 13:04
Шоу-бизнес
Илья Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках
Народный артист Российской Федерации и поэт-песенник Илья Резник подверг критике шутку российской певицы, в которой она назвала себя "блокадницей".
Обновлено вчера в 13:37
Авто
Почему электроника в машине зачастую выдаёт неверную информацию своим владельцам?
Наши автомобили не всегда предоставляют нам верную информацию.
Обновлено вчера в 23:36
Футбол
Почему «Матч ТВ» не показывает матч «Краснодара» в Порту
Телеканал «Матч ТВ» в 22:00 мск объявил об отмене трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» буквально перед стартовым свистком.
Обновлено вчера в 16:11
Политика
Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.
Обновлено вчера в 14:44
Общество
В России запретили дистанционную передачу прав на недвижимость
В России начал действовать закон, запрещающий дистанционную передачу прав на недвижимость.
Обновлено вчера в 05:51
Экономика
ЦБ отметил потерю 500 тыс. предпенсионеров на рынке труда
По данным Росстата, в случае с предпенсионерами рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тыс.), а с "молодыми" пенсионерами — 129 тыс. По словам экономистов ЦБ, это в основном связано с изменением возрастной структуры российских граждан за счет снижения численности людей этих возрастных категорий.
Обновлено вчера в 15:10
Финансы
Ипотечный долг США превысил уровень кризисного 2008 года
Федеральный резервный банк Нью-Йорка сообщил, что ипотечный долг США во втором квартале превысил максимум 2008 года, когда начался финансовый кризис.
Обновлено вчера в 20:43
Здоровье
Врачи предупредили об опасностях четырехдневной рабочей недели
В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
На севере Японии охотники застрелили медведя, пришедшего в город
Обновлено вчера в 23:07
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено вчера в 13:16
Общество
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
Днем безоблачное небо увеличит прогрев воздуха до плюс 30-36 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Мэр Киселевска пожаловался в полицию на заснявшую его туристку из США
Мэр города Киселевска в Кемеровской области Максим Шкарабейников написал заявление в полицию на жительницу США Алину Симоне, которая засняла его во время беседы с жителями.
Обновлено вчера в 08:00
Футбол
Киевское «Динамо» выбыло из Лиги чемпионов
В Киеве прошел ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Динамо" и бельгийским "Брюгге".
Обновлено вчера в 15:38
Интернет
Facebook признала прослушку голосовых сообщений пользователей
Компания Facebook Inc. платила сотням сторонних подрядчиков за то, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия
Пожар на теплоходе «Святая Русь» локализован
Ранее сообщалось, что в затоне Сибирский Нижегородской области произошел пожар на пассажирском трехпалубном теплоходе.
Обновлено вчера в 07:23
Музыка
Музыкант Дельфин потерял сознание в студии
Обновлено вчера в 13:16
Общество
В Японии за неделю 23 человека скончались от жары
Обновлено вчера в 22:28
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено вчера в 02:47
Экономика
Лесная отрасль все еще дает 1% ВВП в РФ, ситуация не меняется - Трутнев
Ситуация в лесной отрасли России пока не меняется, и ее объем в ВВП страны все еще составляет 1%, сообщил на совещании по теме лесной отрасли во Владивостоке вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Обновлено вчера в 21:55
Общество
Порядок выплат ежемесячных детских пособий меняют
Профильное министерство подготовило проект изменений в порядок выдачи ежемесячных выплат при рождении первого и второго ребёнка.
Обновлено вчера в 05:00
Политика
Киев разработал план «Б» на случай, если РФ прекратит транзит газа
Киев разработал план «Б» на случай, если Россия сократит транзит газа в Европу.
Обновлено вчера в 08:36
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Здоровье
Хроническая усталость женщины оказалась раком головного мозга
Обновлено вчера в 22:56
Игры
В сети появились первые кадры новой Need for Speed
Поклонники Need for Speed нашли первые скриншоты новой игры серии с подзаголовком Heat.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
Аэропорт Гонконга получил ордер, позволяющий выгнать демонстрантов
Обновлено вчера в 21:07
Футбол
«ПСЖ» потребовал у «Барселоны» 250 миллионов евро за Неймара
Как информирует Marca, руководство ПСЖ заявило, что готово встретиться с представителями Барселоны и обсудить трансфер Неймара, но вновь подтвердило свое желание получить за 27-летнего форварда 250 миллионов евро, а не участвовать в обмене игроками.
Обновлено вчера в 12:03