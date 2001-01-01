Футбол

Лунин перешел из «Реала» в «Вальядолид» на правах арендыSoccer.ru 16:22

Пресс-служба «Вальядолида» объявила о переходе голкипера «Реала» Андрея Лунина на правах аренды. Арендное соглашение 20-летнего украинского вратаря рассчитано на год. Ранее сообщалось об интересе к Лунину со стороны «Милана».
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«Вальядолид» арендовал Лунина у «Реала». Игроком интересовался «Милан»

Матч ТВ18:32

«Вальядолид» арендовал Лунина у «Реала». Игроком интересовался «Милан»

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Украинский вратарь согласился на переход в «Вальядолид»

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Лунин перешел из «Реала» в «Вальядолид» на правах аренды

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Лунин перешёл из «Реала» в «Вальядолид» на правах аренды

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«Вальядолид» арендовал Лунина у «Реала»

Спорт-Экспресс17:00
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:22, Вашингтон
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Американская компания Facebook осуществляла выплаты сотням подрядчиков, прослушивавшим голосовые сообщения пользователей социальной сети.
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В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

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Андрей Алексеевич Лунин
Украинский футболист
Украинский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Украины. Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, также играл в молодёжной сборной страны.
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