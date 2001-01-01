Пресс-служба «Вальядолида» объявила о переходе голкипера «Реала» Андрея Лунина на правах аренды. Арендное соглашение 20-летнего украинского вратаря рассчитано на год. Ранее сообщалось об интересе к Лунину со стороны «Милана».

Лунин перешел из «Реала» в «Вальядолид» на правах аренды

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