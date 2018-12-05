Футбол

Лунин отразил пенальти и провел «Леганес» дальше в Кубке
Eurosport.ru
03:20

Голкипер «Реала» Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за «Леганес», отразил пенальти в матче 1/16 финала Кубка Испании против «Райо Вальекано». На 33-й минуте хозяева получили право на 11-метровый удар, но экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Бебе не смог переиграть молодого украинца.
Eurosport.ru03:20

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Лунин отразил пенальти и провел «Леганес» дальше в Кубке

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