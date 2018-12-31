Голкипер «Реала» Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за «Леганес», не хочет возвращаться в мадридский клуб в январе. Несмотря на то, что 19-летний футболист не является основным вратарем «Леганеса», он попросил остаться в клубе до конца сезона-2018/19.

Лунин не хочет возвращаться в «Реал» зимой

Происшествия Происшествия Под завалами в Магнитогорске найдены тела еще трех погибших

Политика Политика МИД прокомментировал задержание американца за шпионаж Отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию, в департаменте указали, что "вся информация, которую в настоящий момент возможно предоставить по вопросу о задержании гражданина США Пола Николаса Уилана, содержится в комментариях ФСБ России".

Происшествия Происшествия Найдено тело пропавшей клиентки сервиса BlaBlaCar Найдено тело 29-летней клиентки BlaBlaCar. Ранее сообщалось, что москвичка выехала из Москвы в Тулу на личном автомобиле.

Происшествия Происшествия В Магнитогорске обрушился подъезд из-за взрыва газа В 4 утра по московскому времени, в Челябинской области обрушился подъезд многоэтажного дома из-за взрыва природного газа.

Политика Политика Путин пожелал жителям России сплоченности и единения Президент Российской Федерации Владимир Путин в новогоднем обращении поздравил жителей страны с наступающим Новым 2019 годом.

Происшествия Происшествия Путин поручил создать правительственную комиссию по ЧП в Магнитогорске Президент России Владимир Путин на совещании с членами оперативного штаба на месте трагедии в Магнитогорске заявил, что будет создана специальная правительственная комиссия во главе с министром МЧС для ликвидации последствий обрушения дома.

Единоборства Единоборства Мэйуэзер не намерен возвращаться в профессиональный бокс Американец Флойд Мэйуэзер-младший после победы над японским бойцом Тенсином Насукавой заявил, что не планирует возобновлять карьеру в профессиональном боксе.

Происшествия Происшествия МЧС распространило списки пропавших жильцов дома в Магнитогорске Спасатели МЧС России распространили списки всех тех, с кем пока не удается выйти на связь.

Происшествия Происшествия В Москве по подозрению в шпионаже задержан гражданин США Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Москве при проведении шпионской акции американского гражданина Пола Уилана.

Происшествия Происшествия Путин прибыл на место ЧП в Магнитогорске Президент России Владимир Путин прибыл в оперативный штаб МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.

Политика Политика ЦИК Украины ликвидировал избирательные участки в России Из документа, который опубликовал ЦИК Украины на своем сайте, следует, что ликвидированы избирательные участки № 900075, 900077, 900078, 900117 и 900118, сообщает в понедельник, 31 декабря, ТАСС.

Происшествия Происшествия На Украине полиция обнаружила три мертвых тела и раненую девочку В городе Винница на Украине в квартире обнаружили три мертвых тела и раненую девочку, которая позже также скончалась в больнице.

Происшествия Происшествия Владимир Путин прилетел в Магнитогорск Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, где ранним утром произошел взрыв бытового газа в жилом доме.

Кино Кино Рязанский митрополит осудил фильм «Ирония судьбы» Митрополит Рязанский Марк в канун Нового года выступил с критикой традиционного новогоднего фильма "Ирония судьбы, или с легким паром".

Религия Религия Патриарх Кирилл попросил верующих в новом году молиться об Украине Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник совершил новогодний молебен в храме Христа Спасителя и попросил всех собравшихся молиться о разрешении церковного кризиса на Украине, не забывать делать добро и верить в счастье.

Политика Политика Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей Пользователи соцсетей не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в твиттере.

Политика Политика Путин призвал россиян вспомнить в Новый год о трагедии в Магнитогорске Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин призвал россиян вспомнить в Новый год о жертвах взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.

Происшествия Происшествия После взрыва газа в доме в Магнитогорске уточняется число погибших Два человека погибли, 10 извлечены из под завалов после взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске.

Происшествия Происшествия В Ингушетии застрелен религиозный деятель и потомок шейха Белхороева В Ингушетии убили правнука шейха Батал-Хаджи Белхороева Ибрагима Белхароева. На него было совершено покушение.

Происшествия Происшествия Судьба 79 человек остается неизвестной после взрыва в Магнитогорске Судьба 79 жильцов девятиэтажки в Магнитогорске, где сегодня в шесть утра из-за взрыва газа обрушилась часть дома, остается неизвестной.

Политика Политика Путин впервые присвоил почетные звания «Заслуженный журналист РФ» Президент России Владимир Путин впервые присвоил почетное звание «Заслуженный журналист России», его получили 15 сотрудников средств массовой информации.

Происшествия Происшествия Под завалами дома в Магнитогорске могут находиться дети Под завалами в Магнитогорске, где произошел взрыв газа в жилом доме могут находиться до семи детей, сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Происшествия Происшествия На разбор завалов в Магнитогорске потребуется двое суток Глава МЧС РФ Евгений Зиничев сообщил, что пока специалисты не могут точно сказать, сколько потребуется времени на разбор завалов.

Происшествия Происшествия Медведев выразил соболезнования семьям погибших в Магнитогорске "Председатель правительства выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске", - говорится в заявлении.

Транспорт Транспорт В Крыму открыли новый участок трассы «Таврида» Участок федеральной трассы "Таврида" протяженностью 85 километров открыт сегодня в Крыму.

Происшествия Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал свою вину Со слов официального представителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлии Ивановой, Чикирев спланировал убийство заранее, создав несколько фальшивых аккаунтов на сервисе поиска попутчиков, в том числе от лица женщин, и таким образом забронировал все места в машине Ахматовой.

Происшествия Происшествия Первый канал изменит сетку вещания из-за трагедии в Магнитогорске

Хоккей Хоккей Российских хоккеистов наказали двумя буллитами за один эпизод

Общество Общество Ученые назвали лучшее средство от похмелья Лучшим средством от похмелья является газировка с лимонным соком, утверждают ученые из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу (Китай).