Футбол

Лунин не хочет возвращаться в «Реал» зимой
Бомбардир.ру
06:39

Голкипер «Реала» Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за «Леганес», не хочет возвращаться в мадридский клуб в январе. Несмотря на то, что 19-летний футболист не является основным вратарем «Леганеса», он попросил остаться в клубе до конца сезона-2018/19.
Бомбардир.ру06:39

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Украинский вратарь «Леганеса» не хочет возвращаться в «Реал»

Газета.Ru08:39

Украинский голкипер Лунин не хочет досрочно возвращаться в «Реал»

РИА Новости07:40

СМИ: Лунин не желает возвращаться в «Реал»

Sportbox.RU07:14

СМИ: Лунин не желает возвращаться в «Реал»

Матч ТВ07:14

СМИ: Голкипер «Реала» Лунин хочет остаться в «Леганесе» до конца сезона

Спорт-Экспресс06:47

Лунин не хочет возвращаться в «Реал» из «Леганеса»

Sport24.ru05:43

Лунин не хочет зимой уходить из «Леганеса»

Чемпионат04:49
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 10:52, Ашберн
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Украинский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Украины. На правах аренды выступает за клуб «Леганес». Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также за молодёжную сборную.
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Коста-риканский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид» и сборной Коста-Рики. Участник чемпионата мира 2014 года. В 2016 году стал первым футболистом из Коста-Рики, победившим в Лиге чемпионов УЕФА.
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