Футбол

Лунин не хочет возвращаться в «Реал» из «Леганеса»
Soccer.ru
05:59

В Испании сообщили, что голкипер "Реала" Андрей Лунин не хочет возвращаться в мадридский клуб из "Леганеса", где выступает сейчас на правах аренды. Стоит при этом отметить, что и в своей команде украинский вратарь не получает регулярной игровой практики.
Soccer.ru05:59

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Украинский вратарь «Леганеса» не хочет возвращаться в «Реал»

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Лунин не хочет возвращаться в «Реал» из «Леганеса»

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Украинский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Украины. На правах аренды выступает за клуб «Леганес». Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также за молодёжную сборную.
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