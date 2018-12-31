В Испании сообщили, что голкипер "Реала" Андрей Лунин не хочет возвращаться в мадридский клуб из "Леганеса", где выступает сейчас на правах аренды. Стоит при этом отметить, что и в своей команде украинский вратарь не получает регулярной игровой практики.

Лунин не хочет возвращаться в «Реал» из «Леганеса»

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