Футбол
В Испании сообщили, что голкипер "Реала" Андрей Лунин не хочет возвращаться в мадридский клуб из "Леганеса", где выступает сейчас на правах аренды. Стоит при этом отметить, что и в своей команде украинский вратарь не получает регулярной игровой практики.
Soccer.ru05:59
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Происшествия
Опубликовано видео с места обрушения моста в парке Горького
Обновлено в 18:26
Происшествия
Тело пятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске
Спасатели извлекли тело одного из погибших в результате взрыва газа в Магнитогорске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 13:23
Происшествия
В Великобритании вооруженный ножом мужчина напал на людей в метро
В британском Манчестере неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в метро. Об этом сообщила газета The Sun.
Обновлено в 18:00
Политика
Ким Чен Ын сказал, когда готов встретиться с Трампом
В любое время готов провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает «Ренхап».
Обновлено в 20:43
Политика
Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины
Шоумен Владимир Зеленский заявил, что намерен участвовать в выборах президента Украины, которые запланированы на март 2019 года.
Обновлено в 17:42
Кино
Митрополит Рязанский осудил «Иронию судьбы»
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своем видеообращении выступил с критикой советского фильма "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова.
Обновлено в 16:19
Политика
Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку
Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено в 18:18
Политика
Глава МИД Украины посетовал на советские фильмы в новогоднем эфире
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем фейсбуке, что его расстроило большое количество фильмов в новогоднем эфире.
Обновлено в 21:30
Происшествия
Угрожавший взорвать бомбу в аэропорту Амстердама арестован
Полиция арестовала пассажира, угрожавшего взорвать бомбу в аэропорту Амстердама, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции Нидерландов.
Обновлено в 15:16
Политика
Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении
Обновлено в 19:29
Происшествия
Найдено тело пропавшей клиентки сервиса BlaBlaCar
Найдено тело 29-летней клиентки BlaBlaCar. Ранее сообщалось, что москвичка выехала из Москвы в Тулу на личном автомобиле.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Восемь человек пострадали после наезда автомобиля в Токио
Восемь человек пострадали от преднамеренного наезда автомобиля на пешеходов в Токио.
Обновлено в 20:12
Политика
В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж
Госдепартамент США получил официальное уведомление от России по поводу задержания в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщил агентству Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 11:07
Общество
Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Ющенко заявил о насильственном возврате украинцев в XVII век
Экс-президент Украины Виктор Ющенко считает, что украинцев "возвращают в XVII век". Об этом он заявил в эфире ютьюб-канала "Бегущий Банкир".
Обновлено в 19:56
Политика
Трамп призвал демократов прервать праздничные отпуска
Президент США Дональд Трамп утром предновогоднего дня из овального кабинета призвал демократов выйти из отпуска и проголосовать по бюджету, что могло бы положить конец приостановке работы примерно четверти федеральных ведомств.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
Трамп продлил срок вывода войск из Сирии
Президент США Дональд Трамп согласился продлить срок вывода американских войск из Сирии до четырех месяцев.
Обновлено в 20:41
Экономика
Ставка НДС 20% действует на территории России с 1 января
Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января составляет 20%.
Обновлено в 16:03
Политика
Путин призвал россиян в новогоднем обращении к милосердию
Обновлено в 14:33
Политика
Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей
Пользователи соцсетей не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в твиттере.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Путин прибыл в Магнитогорск после взрыва в доме
Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, где ранним утром 31 декабря произошло обрушение одного из подъездов многоэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 07:54
Единоборства
Мэйуэзер не намерен возвращаться в профессиональный бокс
Американец Флойд Мэйуэзер-младший после победы над японским бойцом Тенсином Насукавой заявил, что не планирует возобновлять карьеру в профессиональном боксе.
Обновлено в 12:05
Хоккей
Россия разгромила Данию в первом матче МЧМ
Россияне разгромили соперников из Дании со счётом 4:0. Счёт на седьмой минуте открыл Виталий Кравцов, которому ассистировали Григорий Денисенко и Клим Костин.
Обновлено в 10:25
Космос
Нацисты не вернулись с Луны: СМИ назвали несбывшиеся прогнозы на 2018 год
Французская газета Le Monde отобрала несколько крупных событий в мире, которые должны были случиться в 2018 году, но так и не произошли.
Обновлено в 20:51
Космос
Зонд OSIRIS-Rex вышел на орбиту вокруг астероида Бенну
Обновлено в 15:08
Хоккей
Гол Свечникова помог «Каролине» победить «Филадельфию»
«Каролина Харрикейнз» дома победила «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1. Ворота «Каролины» защищал Кертис Макэлинни.
Обновлено в 20:37
Армия и оружие
Американские военные извинились за шутку о сбросе бомбы на Таймс-сквер
Стратегическое командование вооруженных сил США извинилось за неудачную шутку в социальных сетях, в которой пообещало "уронить что-нибудь побольше", чем традиционный новогодний шар на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Обновлено в 21:27
Политика
В России продлили срок пребывания для жителей ЛНР и ДНР
«Увеличить для граждан Украины, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, непрерывный срок временного пребывания на территории РФ до 180 суток с даты каждого въезда на территорию РФ»,— постановило правительство.
Обновлено в 10:41
Общество
В России началось повышение пенсионного возраста
Предполагалось, что экономия от повышения пенсионного возраста в 2019–2024 годах превысит 3 трлн руб. и все эти средства будут направлены на повышенную индексацию пенсий.
Обновлено в 18:01
Происшествия
Первый канал изменил сетку вещания из-за трагедии в Магнитогорске
Обновлено в 09:49