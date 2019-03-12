Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 МаяРБК 05:22
Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая. В ходе пленарного заседания Совфеда сенатор заявил, что фильм искажает историю, а потому на нем «нельзя воспитывать молодежь, чувство патриотизма».
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Хорошая профессиональная работа, прекрасный подбор актеров просто растворились в показанных воинских преступлениях. И объяснить это творческим подходом невозможно. На этом фильме нельзя воспитывать молодежь, чувство патриотизма.
— Игорь Морозов, российский политикРИА Новости 03:57
с чего всё началось
Сенатор Морозов попросил по-дружески показать ему фильм. Мы не были обязаны, но пошли навстречу, попросили у Минкульта зал. На просмотр пришли уже заряженные негативно люди.Говорит Москва07:45
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