В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 МаяРБК 05:22

Сенатор Морозов попросил по-дружески показать ему фильм. Мы не были обязаны, но пошли навстречу, попросили у Минкульта зал. На просмотр пришли уже заряженные негативно люди.

с чего всё началось

Хорошая профессиональная работа, прекрасный подбор актеров просто растворились в показанных воинских преступлениях. И объяснить это творческим подходом невозможно. На этом фильме нельзя воспитывать молодежь, чувство патриотизма.

Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая. В ходе пленарного заседания Совфеда сенатор заявил, что фильм искажает историю, а потому на нем «нельзя воспитывать молодежь, чувство патриотизма».

В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 Мая

Политика Порошенко не исключил переговоров с Путиным Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.

Политика В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2» «Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.

Политика Мэй пообещала уйти в отставку после Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подаст в отставку после того, как произойдет Brexit.

Футбол Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.

Футбол Утверждено расписание Международного кубка чемпионов Сегодня, 27-го марта, стало известно расписание матчей Международного кубка чемпионов 2019 года.

Шоу-бизнес Волочкова раскритиковала Собчак из-за «злорадства и зависти» Российская балерина Анастасия Волочкова раскритиковала телеведущую Ксению Собчак после того, как журналистка нелестно отозвалась о ее вкусе в одежде.

Политика На Украине намерены возбудить уголовное дело против Бойко и Медведчука На Украине возбуждают уголовное дело в отношении кандидата в президенты Юрия Бойко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука за незаконное пересечение границы в связи с их поездкой в Россию.

Общество Умер космонавт Валерий Быковский Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.

Авто Ford потратит $200 млн на выплаты сотрудникам и поставщикам в России Автомобильный концерт Ford планирует потратить на выплаты сотрудникам России и поставщикам из-за закрытия нескольких заводов Ford Sollers в России, говорится в сообщении автопроизводителя.

Шоу-бизнес Британский таблоид высмеял Волочкову за «фотошоп» Британский таблоид The Sun опубликовал подборку самых перестаравшихся с фоторедактором звезд социальной сети Instagram.

Политика Медведев назвал самые слабые регионы России Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Политика В Совфеде заявили, что Россия не согласна на полумеры ПАСЕ Напомним, что ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о необходимости сохранить членство России в ПАСЕ.

Спорт Брейк-данс может попасть в программу Олимпийских Игр-2024 Четыре новых вида спорта - брейк-данс, скалолазание, скейтбординг и серфинг - могут попасть в программу Олимпийских Игр 2024 года в Париже.

Политика Генсек Всемирной исламской лиги назвал Россию образцом мира и согласия Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги шейх Мохаммед бин Абделькерим Аль-Иса назвал Российскую Федерацию образцом мира и согласия.

Космос Астрономы из METI поддержали гипотезу «галактического зоопарка» Астрономы, работающие в программе «Послания внеземным цивилизациям» (Messaging to Extraterrestrial Intelligence, METI), обсудили на прошлой неделе в Париже проблему инопланетян.

Армия и оружие Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».

Политика МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года Решение суда в МИДе назвали попыткой Вильнюса «подтасовать очевидные факты», которая отражает «деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России».

Общество В России в 2018 году выросла неформальная занятость Росстат относит к работающим в неформальном секторе всех сотрудников, занятых на предприятиях, которые не зарегистрированы в качестве юрлиц.