Кино
Лунгин обвинил критиков в неумении говорить на языке молодежиРБК 15:58
В сообщении ведомства ответа Мединского на слова Лунгина не приводилось. 27 марта член Совета Федерации Игорь Морозов предложил не пускать картину в прокат 9 мая. Сенатор заявил, что в фильме демонстрируется мародерство со стороны советских военных в Афганистане и драки между ними.
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Гаджеты
Samsung выпустит самый дешёвый в мире 8-ядерный смартфон на Android 9
Galaxy A2 Core получил 8-ядерный процессор Exynos 7870 с тактовой частотой 1,6 ГГц. Работать новинка будет на Android 9 Go Edition.
Обновлено в 14:14
Экономика
Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты
Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.
Обновлено в 06:00
Экономика
Объявленное Visa повышение суммы покупок без ПИН-кода не будет всеобщим
Промсвязьбанк рассматривает возможность повышения сумм операций без ПИН-кода по картам Visa, но увеличивать лимит в своей эквайринговой сети будет постепенно.
Обновлено в 17:00
Экономика
В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка
Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова
По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.
Обновлено в 14:32
Происшествия
В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ
В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 16:34
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Хоккей
Гусев перешел из СКА в «Вегас Голден Найтс»
Олимпийский чемпион в составе сборной России Никита Гусев перешел из СКА в клуб НХЛ "Вегас", сообщается на официальном сайте петербургской команды.
Обновлено в 17:53
Наука
Математики МГУ создали новую геометрию
Математики из МГУ совместно с иностранными специалистами заложили основы Нийенхейсовой геометрии – раздела математики, который тесно связан с интегрируемыми системами, алгеброй, дифференциальной геометрией и математической физикой.
Обновлено в 05:03
Общество
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Обновлено в 12:17
Космос
В России рассекретили детали первой в истории миссии к Луне
В России рассекретили отчет о работе радиотехнического комплекса "Луноход-1" и межпланетной станции "Луна-17", которая доставила первый планетоход на поверхность Луны.
Обновлено вчера в 20:06
Политика
Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено 10 апреля в 19:07
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено в 15:14
Космос
ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов
Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес
Эмбер Херд рассказала, как Джонни Депп превращался в монстра
Эмбер Херд сделала официальное заявление, в котором обвинила Джонни Деппа в злоупотреблении алкоголем, а также том, что под воздействием наркотиков актер превращался в «монстра».
Обновлено в 08:39
Экономика
У самых богатых россиян стало больше сбережений
Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
Обновлено в 06:58
Финансы
Силуанов призвал разобраться с «рукотворными факторами» кризиса
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что на заседании глав минфинов и ЦБ финансовой "двадцатки" в Вашингтоне предложил странам "разбираться с рукотворными факторами" возможной мировой рецессии.
Обновлено в 18:09
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:33
Общество
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
Обновлено в 10:07
Политика
Зеленский рассказал о встрече с Макроном
Обновлено в 14:53
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес
Денис Клявер показал повзрослевшую дочь от Евы Польны
Певец Денис Клявер опубликовал в соцсетях фото с сильно повзрослевшей дочерью от Евы Польны.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева выставила округлившийся живот
Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот.
Обновлено в 11:51
Наука
Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта
Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено в 18:00
Политика
AFP: Ассанж содержится в тюрьме особо строгого режима в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж содержится в тюрьме особо строгого режима Belmarsh на юго-востоке Лондона, передаёт AFP со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 13:24
Происшествия
В США неизвестный попытался поджечь себя возле Белого дома
В Вашингтоне был задержан неизвестный мужчина, который попытался поджечь себя возле Белого дома.
Обновлено в 18:47
Экономика
Минфин Греции уведомил МВФ о намерении досрочно погасить кредиты фонда
Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос уведомил директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард о намерении правительства Греции приступить к досрочному частичному погашению кредитов МВФ, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 18:24