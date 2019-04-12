Кино

Лунгин назвал предполагаемую дату выхода фильма «Братство» в прокатРБК 20:05

Фильм режиссера Павла Лунгина «Братство» вероятнее всего выйдет в прокат 10-12 мая. Об этом сам режиссер заявил по итогам общественного обсуждения фильма с главой Минкультуры Владимиром Мединским, говорится в поступившем в РБК сообщении ведомства.
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Павел Лунгин
Кинорежиссёр
Советский и российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Народный артист Российской Федерации. Лауреат Каннского кинофестиваля.
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