Кино
Лунгин назвал предполагаемую дату выхода фильма «Братство» в прокатРБК 20:05
Фильм режиссера Павла Лунгина «Братство» вероятнее всего выйдет в прокат 10-12 мая. Об этом сам режиссер заявил по итогам общественного обсуждения фильма с главой Минкультуры Владимиром Мединским, говорится в поступившем в РБК сообщении ведомства.
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Политика
Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном в Париже.
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На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
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Facebook потратил миллионы долларов на охрану Цукерберга
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ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Происшествия
Россиянина наградили в Китае за спасение утопающего
Власти курортного города Санья на острове Хайнань в Китае присвоили российскому гражданину Юрию Пасканному звание лучшего туриста за спасение утопающего.
Обновлено в 21:17
Происшествия
В Южно-Сахалинске произошёл пожар на складе с продуктами
На складе с продуктами в Южно-Сахалинске произошло возгорание площадью 450 квадратных метров.
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Игры
Horizon Zero Dawn 2 и следующая God of War уже разрабатываются
На мероприятии Star Wars Celebration актриса Янина Гаванкар (Janina Gavankar), известная по центральной роли в сюжете Star Wars Battlefront II, пообщалась с фанаткой и раскрыла любопытную информацию.
Обновлено в 03:35
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В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП
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Обновлено в 18:47
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Renault назвала дату появления Arkana на российском рынке
Новый купе-кроссовер Renault Arkana российской сборки поступит в продажу в первой половине 2019 года с двумя моторами на выбор.
Обновлено вчера в 11:58
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Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
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Космос
Впервые сфотографированной черной дыре дали имя
Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.
Обновлено в 14:20
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова
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В управлении МВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски
Обыски и выемка документов по делам, которые не расследовались или были закрыты по истечению срока давности для привлечения их фигурантов к ответственности, прошли в управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах регионального управления полиции.
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Происшествия
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В СК предложили не лишать свободы врачей за их ошибки
«Проработан вопрос о введении альтернативных лишению свободы мер наказания медицинских работников за неумышленные преступления», — говорится в заявлении.
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