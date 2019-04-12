Лунгин назвал предполагаемую дату выхода фильма «Братство» в прокатРБК вчера в 20:05

Фильм режиссера Павла Лунгина «Братство» вероятнее всего выйдет в прокат 10-12 мая. Об этом сам режиссер заявил по итогам общественного обсуждения фильма с главой Минкультуры Владимиром Мединским, говорится в поступившем в РБК сообщении ведомства.

Политика Порошенко заявил о планах провести выборы в Донбассе Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах провести местные выборы в Донбассе не позднее марта 2020 года, передает «112 Украина».

Происшествия В Тюмени завершена контртеррористическая операция Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.

Космос Российские ученые нашли признаки жизни на Венере Предположение российских ученых о наличии жизни на Венере основывается на том, что инопланетные формы жизни не обязательно должны быть похожи на земные.

Политика Лукашенко сделал заявление о России: «Обнаглели» Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск всегда старается сделать для Москвы только "добро", а в ответ получает только "зло".

Космос Впервые сфотографированной черной дыре дали имя Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.

Культура Фокин вышел из секретариата СТД, не поддержавшего слияние двух театров Валерий Фокин упрекает своих оппонентов «в агрессивной неготовности прислушаться и принять решение, собственно театральных деятелей — Е.Ж. Марчелли, меня, народных артистов В.Ю. Кириллова, Н.С. Мартона, И.Н. Волкова, Председателя ярославского отделения СТД, заслуженного артиста России В.А. Майзингера, а также практически всех ведущих артистов двух трупп».

Единоборства Боксер Ломаченко защитил два титула чемпиона мира в легком весе Двукратный победитель Олимпийских игр украинец Василий Ломаченко защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 61,23 кг.

Наука Математики МГУ создали новую геометрию Математики из МГУ совместно с иностранными специалистами заложили основы Нийенхейсовой геометрии – раздела математики, который тесно связан с интегрируемыми системами, алгеброй, дифференциальной геометрией и математической физикой.

Происшествия Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.

Экономика Visa повысила бесконтактный лимит по картам российских банков Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму платежа без ввода пин-кода с 1 тысячи рублей до 3 тысяч.

Хоккей «Айлендерс» обыграл «Питтсбург» и повел в серии 2-0 "Айлендерс" обыграл "Питтсбург" во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли - 3:1. "Пингвинз" открыли счет в середине первого периода.

Авто Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.

Происшествия Двухлетний мальчик выдал судебным приставам задолжавшего алименты отца Ребенок неплательщика алиментов помог судебным приставам найти своего отца, который спрятался в квартире во время их визита.

Происшествия При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов 13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.

Экономика Почти все деньги России оказались в руках трех процентов граждан На 20 процентов самого бедного населения приходятся крохи: 6 процентов финансовых активов, 4 процента срочных вкладов и 3 процента наличных сбережений.

Шоу-бизнес Эмбер Херд рассказала, как Джонни Депп превращался в «монстра» Голливудская актриса Эмбер Херд выдвинула новые обвинения против бывшего мужа Джонни Деппа, рассказав об издевательствах с его стороны.

Общество «Машины сигналили, южане звали замуж»: как 21-летняя екатеринбурженка искала мужа в центре города 21-летняя екатеринбурженка, участница шоу «Песни» на ТНТ Анастасия Лисицына (выступает под именем Stasya) и фотограф Дмитрий Емельянов 12 апреля устроили в центре города необычную фотосессию.