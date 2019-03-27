Лунгин назвал мракобесием запрет на показ фильма «Братство»Коммерсантъ 10:14

Сенатор Морозов попросил по-дружески показать ему фильм. Мы не были обязаны, но пошли навстречу, попросили у Минкульта зал. На просмотр пришли уже заряженные негативно люди.

с чего всё началось

Хорошая профессиональная работа, прекрасный подбор актеров просто растворились в показанных воинских преступлениях. И объяснить это творческим подходом невозможно. На этом фильме нельзя воспитывать молодежь, чувство патриотизма.

Режиссер Павел Лунгин рассказал, что на предварительном показе фильма «Братство», где присутствовал призвавший запретить картину сенатор Игорь Морозов, он почувствовал себя «мальчиком для битья». По его словам, люди пришли, заряженные негативной информацией и с заранее заготовленной речью.

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