Актив предлагался «Роснефти» и ЛУКОЙЛу, но те не проявили интереса. После выхода из проекта у Gunvor останется лишь доля в портовом бизнесе в РФ, а для Lundin каспийский актив был последним в стране.

с чего всё началось

В Gunvor отказались от комментариев. После выхода из проекта у трейдера останется в России лишь 26% в комплексе по перевалке нефтепродуктов в порту Усть-Луга (СП с «Транснефтью» и ООО «Толинг» Андрея Бокарева).

Lundin и Gunvor выходят из последнего добычного проекта в России

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