Экономика

Lundin и Gunvor выходят из последнего добычного проекта в России
Коммерсантъ
вчера в 17:27

В Gunvor отказались от комментариев. После выхода из проекта у трейдера останется в России лишь 26% в комплексе по перевалке нефтепродуктов в порту Усть-Луга (СП с «Транснефтью» и ООО «Толинг» Андрея Бокарева).
Коммерсантъвчера в 17:27
с чего всё началось

Lundin и Gunvor выходят из последнего добычного проекта в России

Актив предлагался «Роснефти» и ЛУКОЙЛу, но те не проявили интереса. После выхода из проекта у Gunvor останется лишь доля в портовом бизнесе в РФ, а для Lundin каспийский актив был последним в стране.
Коммерсантъвчера в 17:27

Подробнее о событии

Lundin и Gunvor отказались от освоения шельфа Каспия

News.ru03:23

СП Lundin и Gunvor отказалось от Лаганского блока на шельфе Каспия

Интерфакс02:53

Lundin и Gunvor выходят из проекта по добыче нефти на шельфе Каспийского моря. Шведская нефтегазовая компания покидает Россию

Фонтанка.Ру01:34

Компании Lundin и Gunvor покинули проект на шельфе Каспия — СМИ

REGNUM01:24

СМИ узнали о выходе Gunvor и Lundin из проекта на шельфе Каспия

РБКвчера в 19:43

«Коммерсантъ» узнал об отказе Lundin и Gunvor разрабатывать российский шельф

Ведомостивчера в 19:05

Lundin и Gunvor выходят из последнего добычного проекта в России

Коммерсантъвчера в 17:27
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:49, Ашберн
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ЦБ спрогнозировал подорожание товаров в 2019 году

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Экономика

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Италия достигла «бюджетного компромисса» с ЕС: санкций не будет

Компромисс между правительством Италии и Еврокомиссией в отношении бюджета страны на 2019 год достигнут, санкций против Италии вводиться не будет, заявили представители правительства и комиссии в среду, 19 декабря, передает информагентство Ansa.
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Международная энергетическая группа, один из крупнейших энергетических трейдеров по объёму продаж. Компания зарегистрирована на Кипре, ведёт деятельность через основные офисы, расположенные в Женеве, Нассау, Сингапуре и Дубае.
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