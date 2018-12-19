Экономика

Lundin и Gunvor выходят из последнего добычного проекта в России
Коммерсантъ
17:27

В Gunvor отказались от комментариев. После выхода из проекта у трейдера останется в России лишь 26% в комплексе по перевалке нефтепродуктов в порту Усть-Луга (СП с «Транснефтью» и ООО «Толинг» Андрея Бокарева).
Коммерсантъ17:27

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СМИ узнали о выходе Gunvor и Lundin из проекта на шельфе Каспия

РБК19:43

«Коммерсантъ» узнал об отказе Lundin и Gunvor разрабатывать российский шельф

Ведомости19:05

Lundin и Gunvor выходят из последнего добычного проекта в России

Коммерсантъ17:27
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 21:33, Ашберн
Финансы

МВФ одобрил кредит Украине на $3,9 млрд

Обновлено в 16:59
Энергетика

Нефть Brent подешевела до минимума с октября 2017 года

Стоимость барреля Brent с поставкой в феврале падала во вторник почти на 4% к закрытию предыдущих торгов, до $57,27 – минимального уровня с октября 2017 г.
Обновлено в 05:52
Энергетика

Правительство отказалось верить в рост цен из-за бензина

Вице-премьер Дмитрий Козак не намерен верить на слово сообщениям о том, что со следующего года цены на продукты пойдут вверх вслед за ростом цен на бензин для логистических и транспортных компаний.
Обновлено в 12:15
Финансы

Владимир Путин запретил уличные табло с курсами валют

Банкам запрещено размещать данные о курсах иностранных валют вне помещений кредитных организаций.
Обновлено в 12:40
Экономика

АСВ потребовало от экс-руководителей Внешпромбанка 219 млрд руб

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших контролирующих лиц обанкротившегося Внешпромбанка к субсидиарной ответственности на 219 млрд руб. Об этом сообщается на сайте АСВ.
Обновлено в 18:50
Финансы

Прибыль банковского сектора России за 11 месяцев выросла в 1,5 раза

Прибыль банковского сектора России за январь-ноябрь 2018 года выросла в 1,5 раза по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года и составила 1 трлн 279 млрд рублей, сообщил Банк России.
Обновлено в 08:27
Экономика

Немецкие компании инвестировали в экономику России 628 миллионов евро

Немецкие компании, зарегистрированные в России, инвестировали в экономику России в текущем году 628 миллионов евро, что значительно больше по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 08:48
Экономика

Венчурный рынок готовят к ускорению

В РФ используется 80% применяемых в мире инструментов поддержки венчурного рынка, однако сохраняется дисбаланс по доле вложений в IT по сравнению с реальным сектором, нехватка фондов поздних стадий и рынков сбыта, отметил замглавы РВК Алексей Басов на презентации стратегии развития рынка венчурных и прямых инвестиций до 2030 года.
Обновлено в 17:27
Экономика

Средняя взятка в России в 2018 году составила больше 600 тысяч рублей

Средний размер взятки в России за девять месяцев этого года составляет около 610 тысяч рублей, а общая сумма выявленных взяток достигла 1,8 млрд рублей, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Обновлено в 05:01
Экономика

Исследование показало увеличение объёма свободных денег у россиян

Результаты исследования холдинга «Ромир» показали, что объём свободных денег у жителей России в ноябре 2018 года увеличился на 8,4% по отношению к октябрю, составив 23,2 тыс. рублей.
Обновлено в 20:09
Недвижимость

Жилищный нацпроект станет скромнее и потребует господдержки

Жилищный нацпроект станет скромнее и потребует господдержки Отставание ввода жилых домов от плана на 11 млн кв. м в 2018 году изменит всю долгосрочную жилищную программу — нацпроект «Жилье и городская среда», требующий ускорения отрасли до 120 млн кв. м к 2024 году.
Обновлено в 17:27
Финансы

Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей

Глава Сбербанка России Герман Греф купил рублевые облигации банка на 100 млн рублей, следует из материалов кредитной организации.
Обновлено в 06:42
Экономика

Продюсер «Дома-2» купит у Ивана Таврина долю в RuTube

Бизнесмен Александр Карманов, являющийся продюсером шоу «Дом-2», купит около 66% видеоплатформы «Руформ».
Обновлено в 13:42
Экономика

Центробанк лишил девелоперов крупнейшего страховщика

«Респект» стал главным страховщиком девелоперов после того, как ЦБ в октябре исключил из списка другого крупного игрока — СК «Проминстрах».
Обновлено в 19:29
Финансы

Экономисты ожидают повышения ставки ФРС США

Аналитики и экономисты прогнозируют, что по итогам заседания совет управляющих в среду поднимет базовую ставку на 0,25 процентного пункта – до 2,25-2,5 %. Инвесторы также ждут прогнозы ФРС по росту ВВП, инфляции, а также количеству повышений ставки в следующем году, пишет РИА Новости.
Обновлено в 18:39
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Международная энергетическая группа, один из крупнейших энергетических трейдеров по объёму продаж. Компания зарегистрирована на Кипре, ведёт деятельность через основные офисы, расположенные в Женеве, Нассау, Сингапуре и Дубае.
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Каспийское море
Озеро
Крупнейший на Земле замкнутый водоём, который может классифицироваться как самое большое бессточное озеро, либо как полноценное море, из-за своих размеров, а также из-за того, что его ложе сложено земной корой океанического типа. Расположено на стыке Европы и Азии. Вода в Каспии солоноватая, - от 0,05 ‰ близ устья Волги до 11-13 ‰ на юго-востоке. Уровень воды подвержен колебаниям, согласно данным 2009 года составлял 27,16 м ниже уровня моря. Площадь Каспийского моря в настоящее время - примерно 371 000 км², максимальная глубина - 1025 м.
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