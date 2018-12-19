Экономика
Актив предлагался «Роснефти» и ЛУКОЙЛу, но те не проявили интереса. После выхода из проекта у Gunvor останется лишь доля в портовом бизнесе в РФ, а для Lundin каспийский актив был последним в стране.
Коммерсантъвчера в 17:27
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с чего всё началось
В Gunvor отказались от комментариев. После выхода из проекта у трейдера останется в России лишь 26% в комплексе по перевалке нефтепродуктов в порту Усть-Луга (СП с «Транснефтью» и ООО «Толинг» Андрея Бокарева).Коммерсантъвчера в 17:27
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Энергетика
Котировки нефти стабилизировались после падения
Котировки нефти стабилизируются во вторник после падения более чем на $3 за баррель накануне, следует из данных бирж.
Обновлено в 01:47
Экономика
Visa запускает сервис переводов с карты на карту по номеру телефона
Visa запускает сервис, который позволит переводить деньги с карты на карту, зная лишь телефонный номер получателя средств.
Обновлено вчера в 16:12
Финансы
МВФ одобрил кредит Украине на 3,9 миллиарда долларов
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новую программу финансовой помощи stand-by для Украины на сумму 3,9 миллиарда долларов сроком на 14 месяцев.
Обновлено вчера в 20:14
Экономика
Медведев поручил разработать преференции для новых проектов в Арктике
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил заинтересованным ведомствам проработать вопрос преференций для новых проектов в Арктике и производителей оборудования для сжиженного природного газа (СПГ) до 15 февраля 2019 года.
Обновлено в 00:56
Экономика
ЦБ спрогнозировал подорожание товаров в 2019 году
Увеличение НДС с 18 до 20 процентов внесет в "копилку" инфляции примерно один процентный пункт.
Обновлено в 02:24
Финансы
Владимир Путин запретил уличные табло с курсами валют
Банкам запрещено размещать данные о курсах иностранных валют вне помещений кредитных организаций.
Обновлено вчера в 12:40
Экономика
Банк России обнаружил маскировавшийся под его интернет-приемную сайт
Центробанк обнаружил мошеннический сайт, который маскировался под Интернет-приемную регулятора.
Обновлено вчера в 23:45
Финансы
Прибыль банковского сектора России за 11 месяцев выросла в 1,5 раза
Прибыль банковского сектора России за январь-ноябрь 2018 года выросла в 1,5 раза по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года и составила 1 трлн 279 млрд рублей, сообщил Банк России.
Обновлено вчера в 08:27
Экономика
Исследование показало увеличение объёма свободных денег у россиян
Результаты исследования холдинга «Ромир» показали, что объём свободных денег у жителей России в ноябре 2018 года увеличился на 8,4% по отношению к октябрю, составив 23,2 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 20:09
Экономика
АСВ потребовало от экс-руководителей Внешпромбанка 219 млрд руб
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших контролирующих лиц обанкротившегося Внешпромбанка к субсидиарной ответственности на 219 млрд руб. Об этом сообщается на сайте АСВ.
Обновлено вчера в 18:50
Недвижимость
Жилищный нацпроект станет скромнее и потребует господдержки
Жилищный нацпроект станет скромнее и потребует господдержки Отставание ввода жилых домов от плана на 11 млн кв. м в 2018 году изменит всю долгосрочную жилищную программу — нацпроект «Жилье и городская среда», требующий ускорения отрасли до 120 млн кв. м к 2024 году.
Обновлено вчера в 17:27
Экономика
Генпрокуратура рассчитала средний размер взятки в России в 2018 году
В начале декабря 2018 года Куренной рассказал, что в Генпрокуратуре составили портрет среднего коррупционера.
Обновлено вчера в 06:02
Экономика
FedEx понизила прогноз годовой прибыли и сократит рабочие места
Квартальная прибыль FedEx без учета разовых факторов составила $4,03 на акцию, превысив консенсус-прогноз на уровне $3,94 на акцию.
Обновлено в 02:07
Экономика
Аналитики зафиксировали рекордное снижение оптимизма у аграриев
С чем связано снижение оптимизма у российских аграриев и какова текущая ситуация в АПК, разбирался РБК.
Обновлено вчера в 16:04
Финансы
Прогноз к заседанию ФРС: ставку повысят, несмотря на мнение Трампа
Для примера, в прошлом году американский регулятор повысил ставку три раза до 1-1,25% к концу 2017 г. Несмотря на то что повышение ставки до 2,25-2,50%, по нашему мнению, уже заложено рынком, можно ожидать небольшой коррекции котировок бумаг с фиксированной доходностью и возникновение кратковременного всплеска в торгах по паре евро/долл.
Обновлено вчера в 08:25