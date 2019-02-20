Общество
Луна подошла на минимальное расстояние к Земле: публикуем фото и видео суперлуния над ЕкатеринбургомЕкатеринбург Онлайн вчера в 14:03
Во вторник, 19 февраля, жители Екатеринбурга смогли увидеть суперлуние. А некоторые — даже сфотографировать или снять на видео. Некоторые снимки получились на самом деле впечатляющие: в этот день Луна подошла на минимальное расстояние к Земле, на 356 761 км, пишет Газета.ру.
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Луна подошла на минимальное расстояние к Земле: публикуем фото и видео суперлуния над Екатеринбургом
Екатеринбург Онлайнвчера в 14:03
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Политика
Назван размер «гитлеровских пенсий» пособникам нацистов в Бельгии
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В Японии истребитель F-2 пропал с радаров
В Японии многоцелевой боевой самолет F-2 национальных Сил самообороны пропал с радаров.
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Происшествия
Во Владивостоке задержали водителя, сбившего семью на тротуаре
Сегодня во Владивостоке в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого погибли полуторагодовалый ребенок и его мать, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
ЦБ заинтересовался сделками в «Восточном» за полгода до ареста Калви
Вопросы регулятора вызвали в том числе сделки, которые упоминались в суде над основателем Baring Vostok Майклом Калви — и со стороны обвинения, и со стороны защиты.
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия
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Обновлено вчера в 14:15
Происшествия
Мать Сергея Скрипаля просит признать его пропавшим без вести
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Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
В клинике Мешалкина идут обыски по делу о хищениях
Ранее уголовное дело по факту использования подставных фирм для поставки медикаментов в НМИЦ имени академика Мешалкина возбудило ГУ МВД по НСО.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
В YouTube разоблачили целое сообщество педофилов
Блогер Мэтт Уотсон заявил, что смог разоблачить целое сообщество педофилов. Об этом он рассказал на своем канале.
Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету Brahmos-2 создадут и испытают к 2024 году
Она займет максимум пять лет. Испытательный пуск может состояться в конце 2023 - начале 2024 года", - сказал он в ходе выставки Aero India.
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Политика
Мадуро предложил Гуайдо объявить выборы в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступая перед выпускниками медицинского университета предложил спикеру парламента Хуану Гуайдо объявить выборы в стране.
Обновлено вчера в 21:51
Политика
На Украине призвали отказаться от участия в Евровидении из-за России
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что украинской стороне стоит отказаться от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение» из-за России.
Обновлено вчера в 20:14
Политика
Порошенко рассказал, как «лично выносил» погибших с Майдана
Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Ивано-Франковске на мероприятии, посвященном событиям на Майдане, в результате которого на Украине произошел госпереворот, заявил, что лично переносил погибших во время этих событий.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля в 12:00 в Гостином дворе.
Обновлено 18 февраля в 11:31
Политика
Макаревич назвал идиотами 80% населения
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич назвал большинство населения Земли идиотами и призвал принять это как данность.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Большинство россиян заявили о невозможности честного бизнеса в России
Исследование показало постепенное улучшения отношения россиян к бизнесу с 2009 года (тогда положительно относились к предпринимателям 79% опрошенных).
Обновлено вчера в 16:01
Армия и оружие
Эсминец ВМС США вошел в Черное море
Корабли Черноморского флота ВМС России организовали непрерывное слежение за вошедшим в Черное море американским эсминцем Donald Cook, приводит ФАН сообщение Национального центра управления обороной РФ.
Обновлено вчера в 14:28
Экономика
Налог для самозанятых хотят ввести по всей стране с 2020 года
Глава Минфина Антон Силуанов поручил разработать предложения о том, как ввести налог на профессиональный доход (известный как налог для самозанятых) во всех регионах России с 2020 года, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря министра Андрея Лаврова.
Обновлено вчера в 10:19
Экономика
Реальные доходы россиян снова упали
По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения (с поправкой на инфляцию) в январе 2019 года составили 98,7 процента от уровня января 2018-го и 99 процентов от января 2017-го.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Российское посольство обвинило Украину во вмешательстве в дела США
Украина открыто вмешивается во внутренние дела США, считают в российском посольстве в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 17:39
Армия и оружие
Минобороны установит новейшую сеть комплексов слежения за космосом
О намерении Минобороны развернуть целую сеть новейших комплексов системы контроля космического пространства газете «Красная звезда» рассказал заместитель командующего космическими войсками Игорь Морозов.
Обновлено вчера в 21:17
Политика
Медведев предостерег от необоснованного роста тарифов на вывоз мусора
Цена за тонну твердых коммунальных отходов (ТКО) составит 95 руб. Глава правительства призвал региональные власти не допускать ситуации, при которой вырастет тариф на коммунальную услугу по обращению с ТКО.
Обновлено вчера в 06:21
Экономика
Минэкономики предложило поощрять продавцов российского кино за рубеж
В предложении Минэкономики, с которым ознакомился «Коммерсантъ» льготы предлагается предоставлять тем компаниям в сфере кино- и телепроизводства, который продали контент за рубеж на сумму не менее $1 млн.
Обновлено вчера в 20:33
Футбол
«Барселона» и «Лион» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
"Барселона" и "Лион" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:14
Здоровье
В России впервые за шесть лет уменьшилось число заразившихся ВИЧ
Снижение числа ВИЧ-инфицированных зафиксировано впервые за минимум шесть лет, выяснил РБК, проанализировав данные Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Российский телеведущий Сергей Брилев стал «почетным гостем» Монтевидео
Российский телеведущий и глава Института Беринга-Беллинсгаузена по изучению обеих Америк Сергей Брилев стал "почетным гостем" (аналог "почетного гражданства") столицы Уругвая города Монтевидео, торжественная церемония прошла во вторник в городской мэрии.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
Экс-полковник ГРУ Квачков вышел на свободу
Отставной полковник главного разведывательного управления (ГРУ) Владимир Квачков, обвинявшийся в экстремизме, вышел на свободу из мордовской колонии 19 февраля.
Обновлено вчера в 03:22
Политика
Кремль согласился снизить вдвое порог муниципального фильтра
Рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента одобрила снижение в 2 раза верхнего порога муниципального фильтра на выборах губернаторов и отказ от предварительной регистрации наблюдателей на избирательных участках.
Обновлено вчера в 13:04
Космос
Жители Заозёрного наблюдали суперлуние
Вчера заозерновцы наблюдали главное суперлуние 2019 года. В прошедшую ночь Луна находилась на минимальном расстоянии от Земли в этом году.
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Стала известна причина смерти Карла Лагерфельда
Немецкий модельер Карл Лагерфельд умер от рака поджелудочной железы. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на источник, близкий к дизайнеру.
Обновлено вчера в 09:07
Космос
В России создают ракету для оперативных запусков спутников
Легкую ракету для оперативных запусков спутников на орбиту разрабатывают в российском научно-производственном объединении «Тайфун».
Обновлено вчера в 17:21