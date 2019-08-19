Экономика

«Лукойл» завершил программу buy backТАСС 03:21

"Лукойл" завершил программу обратного выкупа акций (buy back), объявленную 30 августа 2018 года. Всего в ходе программы было выкуплено 4,96% акций на общую сумму $3 млрд, говорится в сообщении компании.
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Рынок акций РФ во вторник превысил 2670п по индексу МосБиржи, в то время как внешние площадки развернулись вниз

Финмаркет12:23

ЛУКОЙЛ досрочно выкупил на бирже собственные акции за $3 млрд

РБК04:12

Акции «Лукойла» подорожали на 5% на новостях о цене выкупа бумаг у акционеров

Ведомостивчера в 11:34

«Лукойл» завершил программу buy back

ТАСС03:21

Акции ЛУКОЙЛа подскочили на 5% на новостях о выкупе бумаг у акционеров

Коммерсантъвчера в 12:01

«ЛУКОЙЛ» может выкупить 42% акций

Finam.Ru03:40

Акции «ЛУКОЙЛа» подскочили на 5% на новостях о цене buyback

Интерфаксвчера в 10:26
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Общество

Каждый второй россиянин заявил, что через 20 лет в стране лучше не станет

Удельный вес россиян, ожидающих через 20 лет ухудшения условий социальной защищенности, будет немного выше доли сограждан, полагающих, что станет лучше - 25% респондентов против 21% соответственно.
Обновлено в 07:13
Общество

Трамп стал дедушкой в десятый раз

Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.
Обновлено в 09:16
Политика

Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии

Члены королевской семьи Дании отнеслись благосклонно к идее президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии.
Обновлено в 13:17
Происшествия

Уснувший на надувном матрасе итальянец доплыл до Сицилии

Итальянец уснул на надувном матрасе в море и, проплыв около 10 километров, оказался в Сицилии.
Обновлено в 05:05
Политика

Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»

Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:03
Кино

Стало известно название нового фильма о Джеймсе Бонде

Позже стало известно, что в картине появится новый агент Ми-6 под кодовым именем "агент 007" после отставки Бонда.
Обновлено в 13:25
Общество

Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле

Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Происшествия

Отец пострадавшей в Турции российской девочки сообщил о ее состоянии

Обновлено в 12:12
Футбол

«Бавария» вернётся к кандидатуре Сане в зимнее трансферное окно

"Бавария" намерена вернуться к кандидатуре вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 13:18
Происшествия

В Петербурге в кинотеатре «Аврора» произошел пожар

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте загорелся кинотеатр «Аврора», из здания вывели посетителей.
Обновлено в 14:19
Политика

Горбачев заявил о необходимости нового диалога между Россией и США

Бывший президент СССР Михаил Горбачев встретился с министром иностранных дел Мальты Кармело Абела, который посетил Россию с официальным визитом.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено 18 августа в 18:35
Происшествия

Воздушный шар с туристами приземлился на столб в Подмосковье

Обновлено в 13:29
Армия и оружие

В Пентагоне прокомментировали испытания запрещенной ДРСМД ракеты

Обновлено вчера в 19:15
Общество

Использование мобильных телефонов в школах ограничат

Российским школам рекомендуют запретить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательное учреждение обязать учеников переводить гаджеты в режим «без звука».
Обновлено в 07:30
Политика

Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России

В России после сбоя начали работать две станции мониторинга радиоактивных частиц в атмосфере, сообщил исполнительный секретарь комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Ласина Зербо.
Обновлено в 09:08
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая

Обновлено вчера в 05:30
Политика

Трамп назвал кандидата на пост посла в РФ

Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть первого замгоссекретаря США Джона Салливана на должность посла в РФ.
Обновлено в 13:37
Экономика

Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золото

Подъем криптовалют приведет к росту спроса на реальные активы, такие как золото, считает основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.
Обновлено в 09:57
Политика

Новости на «Рустави 2» были прерваны заявлением ведущих об увольнении

Главный информационный выпуск телеканала "Рустави 2" был прерван после заявлений в прямом эфире его ведущих Дианы Джоджуа и Михаила Сесиашвили.
Обновлено в 13:43
Происшествия

Двое россиян могли быть на борту разбившегося в Греции вертолета

Частный вертолет разбился близ острова Порос в Греции, на борту могли быть двое россиян.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки

В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 07:56
Футбол

«Челси» поддержал Сарри, у которого диагностировали пневмонию

«Челси» поддержал бывшего главного тренера клуба Маурицио Сарри, ныне возглавляющего «Ювентус», у которого была диагностирована пневмония.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российские Су-30 над Балтикой

Обновлено в 00:53
Игры

Need For Speed Heat выйдет в ноябре

Следовало ожидать, Need for Speed Heat снова фокусируется на уличных гонщиках и полицейских фантазиях, и эта тема часто встречается во многих играх NFS.
Обновлено 17 августа в 18:44
Происшествия

Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области

В Ульяновской области подросток зарезал пять человек и покончил с собой.
Обновлено 18 августа в 06:26
Гаджеты

Раскладной смартфон Motorola RAZR в Европе появится до конца года

По слухам, цена за раскладной смартфон составит 1500 долларов. В Европе «ракладушка» появится в конце текущего или начале следующего года.
Обновлено в 06:21
Экономика

«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы

Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы.
Обновлено в 05:09
Общество

Какое мороженое нужно есть вашему знаку зодиака

Итальянская компания, производящая вафли и шоколад, провела опрос, который показал, как разные знаки зодиака относятся к мороженому.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие

Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии

Обновлено в 03:21
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