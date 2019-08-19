Экономика
«Лукойл» завершил программу buy backТАСС 03:21
"Лукойл" завершил программу обратного выкупа акций (buy back), объявленную 30 августа 2018 года. Всего в ходе программы было выкуплено 4,96% акций на общую сумму $3 млрд, говорится в сообщении компании.
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Общество
Каждый второй россиянин заявил, что через 20 лет в стране лучше не станет
Удельный вес россиян, ожидающих через 20 лет ухудшения условий социальной защищенности, будет немного выше доли сограждан, полагающих, что станет лучше - 25% респондентов против 21% соответственно.
Обновлено в 07:13
Общество
Трамп стал дедушкой в десятый раз
Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.
Обновлено в 09:16
Политика
Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии
Члены королевской семьи Дании отнеслись благосклонно к идее президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии.
Обновлено в 13:17
Происшествия
Уснувший на надувном матрасе итальянец доплыл до Сицилии
Итальянец уснул на надувном матрасе в море и, проплыв около 10 километров, оказался в Сицилии.
Обновлено в 05:05
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:03
Кино
Стало известно название нового фильма о Джеймсе Бонде
Позже стало известно, что в картине появится новый агент Ми-6 под кодовым именем "агент 007" после отставки Бонда.
Обновлено в 13:25
Общество
Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле
Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Футбол
«Бавария» вернётся к кандидатуре Сане в зимнее трансферное окно
"Бавария" намерена вернуться к кандидатуре вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 13:18
Происшествия
В Петербурге в кинотеатре «Аврора» произошел пожар
В Санкт-Петербурге на Невском проспекте загорелся кинотеатр «Аврора», из здания вывели посетителей.
Обновлено в 14:19
Политика
Горбачев заявил о необходимости нового диалога между Россией и США
Бывший президент СССР Михаил Горбачев встретился с министром иностранных дел Мальты Кармело Абела, который посетил Россию с официальным визитом.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 18:35
Армия и оружие
В Пентагоне прокомментировали испытания запрещенной ДРСМД ракеты
Обновлено вчера в 19:15
Общество
Использование мобильных телефонов в школах ограничат
Российским школам рекомендуют запретить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательное учреждение обязать учеников переводить гаджеты в режим «без звука».
Обновлено в 07:30
Политика
Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России
В России после сбоя начали работать две станции мониторинга радиоактивных частиц в атмосфере, сообщил исполнительный секретарь комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Ласина Зербо.
Обновлено в 09:08
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Политика
Трамп назвал кандидата на пост посла в РФ
Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть первого замгоссекретаря США Джона Салливана на должность посла в РФ.
Обновлено в 13:37
Экономика
Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золото
Подъем криптовалют приведет к росту спроса на реальные активы, такие как золото, считает основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.
Обновлено в 09:57
Политика
Новости на «Рустави 2» были прерваны заявлением ведущих об увольнении
Главный информационный выпуск телеканала "Рустави 2" был прерван после заявлений в прямом эфире его ведущих Дианы Джоджуа и Михаила Сесиашвили.
Обновлено в 13:43
Происшествия
Двое россиян могли быть на борту разбившегося в Греции вертолета
Частный вертолет разбился близ острова Порос в Греции, на борту могли быть двое россиян.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки
В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 07:56
Футбол
«Челси» поддержал Сарри, у которого диагностировали пневмонию
«Челси» поддержал бывшего главного тренера клуба Маурицио Сарри, ныне возглавляющего «Ювентус», у которого была диагностирована пневмония.
Обновлено в 12:25
Игры
Need For Speed Heat выйдет в ноябре
Следовало ожидать, Need for Speed Heat снова фокусируется на уличных гонщиках и полицейских фантазиях, и эта тема часто встречается во многих играх NFS.
Обновлено 17 августа в 18:44
Происшествия
Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области
В Ульяновской области подросток зарезал пять человек и покончил с собой.
Обновлено 18 августа в 06:26
Гаджеты
Раскладной смартфон Motorola RAZR в Европе появится до конца года
По слухам, цена за раскладной смартфон составит 1500 долларов. В Европе «ракладушка» появится в конце текущего или начале следующего года.
Обновлено в 06:21
Экономика
«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы
Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы.
Обновлено в 05:09
Общество
Какое мороженое нужно есть вашему знаку зодиака
Итальянская компания, производящая вафли и шоколад, провела опрос, который показал, как разные знаки зодиака относятся к мороженому.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии
Обновлено в 03:21