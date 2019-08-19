Экономика
«Лукойл» завершил программу buy backТАСС 03:21
"Лукойл" завершил программу обратного выкупа акций (buy back), объявленную 30 августа 2018 года. Всего в ходе программы было выкуплено 4,96% акций на общую сумму $3 млрд, говорится в сообщении компании.
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Происшествия
В Саратове задержан мужчина, посыпавший конфеты в магазине ядом
В Саратове задержан мужчина, посыпавший конфеты, лежавшие на прилавке магазина, крысиным ядом.
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова в связи с «утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Обновлено вчера в 15:16
Космос
Половина спутников ГЛОНАСС лишились гарантии
Более половины спутников, входящих в орбитальную группировку системы ГЛОНАСС, работает за пределами установленного производителем гарантийного срока.
Обновлено вчера в 23:42
Наука
Химический компас заработал в слабом магнитном поле
Коллектив британских и американских ученых изучил на практике поведение модели химического компаса в слабом магнитном поле.
Обновлено в 04:55
Политика
К самолету делегации Путина подлетели швейцарские истребители
Журналист «РИА Новости» сообщил, что самолет кремлевского пула с делегацией и корреспондентами из Российской Федерации несколько минут сопровождали два истребителя ВВС Швейцарии в небе над Женевой.
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия
Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани
Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.
Обновлено в 04:33
Общество
В России вступили в силу новые правила досмотра багажа
В России с 19 августа вступили в силу новые правила фитосанитарного контроля, из-за которых на нескольких таможенных пунктах будут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади.
Обновлено вчера в 05:09
Экономика
Агентство Fitch повысило рейтинги российских банков
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Сбербанка России, ВЭБа и Газпромбанка, а также 18 других российских финансовых компаний.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 18:35
Общество
В ЕАО в зоне паводка оказались 19 населенных пунктов
Обновлено в 00:42
Армия и оружие
В МИД России оценили испытание США запрещённой ДРСМД ракеты
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков прокомментировал испытание США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Число жертв ДТП под Тулой увеличилось до четырех
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тульской области, в результате ДТП погибли четыре человека: водители Kia Rio, ВАЗа и пассажиры Lexus RX, ВАЗа.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек
В Челябинске из-за столкновения КамАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Россиян предупредили о новом способе кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт — имитируя звонок от службы безопасности, они используют робота, пишет газета «Известия».
Обновлено в 02:41
Происшествия
Число заболевших мышиной лихорадкой саратовцев достигло 1429
На сегодняшний день в медицинских стационарах Саратовской области с подозрением на лихорадку неясной этиологии находятся 153 человека.
Обновлено в 02:48
Происшествия
В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона
В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.
Обновлено в 03:20
Футбол
«Спартак» опубликовал фото из победной раздевалки после матча с ЦСКА
Московский футбольный клуб «Спартак» опубликовал победное фото из раздевалки после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия
Полиция устанавливает лиц, стрелявших из автомата в тоннеле в Москве
Столичная полиция ищет неизвестных, открывших в Москве ночью стрельбу, предположительно, из охолощенного автомата Калашникова.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Клину задержали серийного грабителя пенсионерок
Обновлено в 03:29
Футбол
Шюррле — о матче с ЦСКА: было весело
Обновлено в 04:22
Авто
У них много общего: в Сети сравнили «Волгу» и LADA Vesta
Получается, что, если не брать в расчет внешность и оснащение (как ни крути, но автопром прогрессирует), то у современной LADA Vesta и ушедшей от нас «Волги» действительно куда больше общего, чем могло показаться на первый взгляд.
Обновлено в 00:15
Происшествия
В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка
Житель Удмуртии, которого за тяжкие преступления приговорили к смертной казни, но затем помиловали, изнасиловал маленькую девочку, сообщили в главке Следственного комитета по республике.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Сбой произошел в работе Альфа-банка
Клиенты Альфа-банка в соцсетях пожаловались на сбой в работе кредитной организации.
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают новое фото Максима Виторгана с младшим сыном
Артист активно делится в соцсетях различными фото с курорта и уже не скрывает на них лицо своего младшего сына от Ксении Собчак — Платона.
Обновлено в 03:49
Технологии
Ученые выяснили, как смартфоны влияют на работу мозга
Использование мобильного телефона для отвлечения от какой-то сложной умственной задачи приводит к тому, что мозг на самом деле не "перезагружается", а еще больше утомляется.
Обновлено в 03:43