Экономика

«Лукойл» завершил программу buy backТАСС 03:21

"Лукойл" завершил программу обратного выкупа акций (buy back), объявленную 30 августа 2018 года. Всего в ходе программы было выкуплено 4,96% акций на общую сумму $3 млрд, говорится в сообщении компании.
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ЛУКОЙЛ досрочно выкупил на бирже собственные акции за $3 млрд

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«Лукойл» завершил программу buy back на $3 млрд

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«Лукойл» завершил программу buy back

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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 05:02, Ашберн
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